Colas de dos horas para abonar una multa el primer día de la Oficina de Recaudación

Si ya escuece sacar la cartera para abonar una multa de tráfico, el cabreo es aún mayor cuando hay que esperar "más de dos horas" para que te la cobren. Pues eso fue lo que les ocurrió ayer a muchos de los ciudadanos que acudieron a la recién estrenada Oficina de Recaudación Municipal, que afrontó su primer día de funcionamiento entre críticas de los usuarios por la excesiva tardanza en la gestión de este tipo de trámites. Las esperas se hicieron aún más largas al no funcionar todavía el sistema de pagos por internet ni a través de tarjetas de crédito, una situación que provocó que muchos usuarios, que no conocían la situación, tuviesen que salir al banco a por dinero en metálico cuando ya estaban en la ventanilla para ser atendidos después de una tediosa cola.

"Espero que esto ocurra porque los trabajadores son nuevos y no están acostumbrados, pero como no se espabilen rápido esto se va a convertir en un caos. Llevo aquí desde las once y media de la mañana para pagar una multa de tráfico", aseguraba Yanet Álvarez a las puestas de la oficina. Eran las dos y cuarto pasadas. Poco antes salía de la oficina Carlos Soladana, que tampoco estaba muy contento. "No se puede tardar tanto en hacer un simple pago", repetía.

Y es que el retraso acumulado a lo largo de la mañana hizo que a la hora del cierre -fijada para las dos en punto- hubiese aún muchas personas sin atender a pesar de llevar tiempo esperando su turno. Los trabajadores de la oficina tomaron la determinación de cerrar las puertas para que no entrase más gente y continuaron con sus labores hasta casi las tres, cuando el último usuario terminó sus gestiones. "Los trabajadores son muy amables y te atienden todo lo bien que pueden, pero todavía están muy perdidos y eso provoca las colas", explicaba Mercedes Verano, que estuvo en la nueva oficina de la calle Cimadevilla para solicitar información sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Muchas de las quejas se centran en la escasez de personal. El tripartito que gobierna en Oviedo -Somos, IU y PSOE- había pensado una Oficina de Recaudación con 29 trabajadores para remunicipalizar el servicio después de nueve años en manos de La Auxiliar de Recaudación -una firma privada que contaba con 42 operarios en plantilla-, pero un juez paralizó de forma cautelar el concurso-oposición con el que el Consistorio pretendía conformar la nueva plantilla. Actualmente, a consecuencia de esa decisión judicial, tan sólo hay nueve personas trabajando en las nuevas oficinas. Además, como aún hay personal que acumula días libres, ayer ni siquiera estaban todos los operarios. "Sólo hay una persona para cobrar las multas, por ejemplo, cuando es lo que más viene a hacer la gente", apuntaba Fátima Benaisa.