"Gil Parrondo era un hombre sencillo, no le habría gustado un homenaje"

"Lo comenté con Julián Mateo y Paco Ardura, contemporáneos y compañeros suyos, y decidimos que a Gil Parrondo, que era un hombre sencillo aún siendo una figura de primera línea, no le hubiese gustado un homenaje". Javier Batalla, director técnico de la SOF, destacó ayer que aunque en un primer momento se estudió la posibilidad de que la cabalgata del día de Reyes incluyese un recuerdo para Gil Parrondo, la idea se terminó por descartarse. Porque la personalidad del escenógrafo luarqués, que ganó dos Oscar de la Academia de Hollywood, cuatro premios Goya y que falleció días atrás, no casaba con este tipo de reconocimientos.

"Contar con los diseños que hizo para las carrozas es el mejor homenaje que se le puede hacer", resaltó Batalla para hacer después hincapié en que Parrondo colaboró de forma gratuita y ofreció también asesoramiento para construir los personajes y las escenas que acompañan a cada carroza.

Sus diseños discurrirán por un recorrido que este año entraña menos problemas para quienes desfilan a caballo. "El 90% del trazado es llano", destacó Javier Batalla. Esto, insistió, facilitará que los animales mantengan el equilibrio y no sufran resbalones. Una de las zonas en los que más problemas de este tipo era la calle del Águila, debido a que el suelo es más resbaladizo que en otras partes de la ciudad. Un tramo que, de todas maneras, no se ha incluido este año en un trazado que no pasa tan cerca de la Catedral.