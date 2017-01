El viaje de Albertus y su guitarra llegan el día de Reyes al Auditorio

Estudió guitarra clásica en el Conservatorio durante siete años y recorrió Amsterdam a ritmo de pop-rock con su propio grupo hasta 2007. Empezó entonces a viajar por España, donde ha realizado "casi dos mil bolos". Y esa mezcla de culturas y experiencias musicales, "Viaje tras las seis cuerdas", llega a la sala de cámara del auditorio Príncipe Felipe el día de Reyes, a las 19.30 horas. El guitarrista holandés Albert Nuijten, conocido tras su instrumento como Albertus, tocará en un recital de entrada libre temas de Piazzolla, Bach y Tárrega.

Irán sonando, no obstante, sin un orden prefijado ya que, tal y como explicó ayer Albertus, "no tenemos programa. Lo que hagamos dependerá de la reacción del público. Yo toco para la gente y me gusta contar con ellos", añadió.

La financiación de las concejalías de Cultura y de Economía y Turismo han hecho posible que el próximo viernes se celebre un espectáculo promovido por el Instituto para la Promoción de la Guitarra. La presidenta de esta institución, Deyanira Pijuan, siguió la misma línea que el artista para destacar que "tratamos de romper con la imagen álgida del guitarrista clásico y acercarlo al público".

Y tanto Rubén Rosón (Somos), concejal de Economía y Turismo, como Roberto Sánchez Ramos (IU), edil de Cultura, coincidieron en la presentación en que el concierto persigue "democratizar la música de las seis cuerdas". Rosón aprovechó también la ocasión para resaltar que el gobierno municipal está logrando "un salto de calidad en materia de cultura en la ciudad sin que el presupuesto se reduzca un solo euro a pesar del agujero de 'Villa Magdalena' ".