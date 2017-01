Recital del guitarrista holandés Albertus

El guitarrista holandés Albert Nuijten, conocido artísticamente como Albertus, ofrecerá hoy en la sala de cámara del Auditorio (19.30 horas) el espectáculo "Viaje tras las seis cuerdas". En el recital, de entrada libre, el músico tocará piezas de Piazzolla, Bach y Tárrega. Las obras, no obstante, irán sonando sin un orden prefijado ya que, tal y como explicó el propio Albertus durante la presentación del concierto días atrás en el Ayuntamiento de Oviedo, "no tenemos programa. Lo que hagamos dependerá de la reacción del público. Yo toco para la gente y me gusta contar con ellos".