El PP acusa a Somos de "enfrentar aún más" a los vecinos de Olivares

El Partido Popular considera que la última decisión de Ana Taboada -vicealcaldesa y edil de Participación Ciudadana por Somos- ha servido para "enfrentar aún más a los vecinos de Olivares" y azuzar la polémica surgida en el barrio a raíz del proceso abierto para dotar de nombre a las calles de la zona, una iniciativa que mantiene divididos a los residentes entre los que optan por bautizarlas con nombres típicos de la toponimia local y los que prefieren hacerlo con nombres de futbolistas representativos de la historia del Real Oviedo. Al menos así lo manifestó ayer la concejala popular Covadonga Díaz, que acusó a Taboada de "coartar la participación ciudadana de la que tanto presume" al haber modificado el sistema de votación para elegir el nombre de las calles de Olivares, que hasta el jueves iba a estar abierto a todos los ovetenses y ahora sólo permite votar a los censados en el barrio. "Ha manipulado a su antojo las bases del proceso ocultando información a sus compañeros de corporación", asegura Díaz.

Y es que la concejala del PP piensa que Taboada está "toreando a la ciudadanía". En su opinión "no es de recibo" que la vicealcaldesa haya cambiado las bases "el mismo día" en el que deberían de haber comenzado las votaciones para nombrar las calles de Olivares a través de internet, unas votaciones que se iban a regir por las bases anteriores y que eran abiertas a todos los ciudadanos de Oviedo. "Todavía está hoy -por ayer- colgado en la web de Oviedo Participa, la de su concejalía, el anuncio que dice que las votaciones tendrían que haberse iniciado el día 5 de enero (el pasado jueves)", critica Covadonga Díaz.

Como a lo largo de los últimos meses los nombres de las calles han sido motivo de escaramuzas políticas, la concejala del PP no escatimó en juntarlas todas para demostrar que Taboada y el tripartito al que pertenece -integrado por PSOE, Somos e IU- "no tienen ningún criterio político" ni "saben por dónde andan". Así, "para ponerle nombre al Bulevar de Santullano de la 'Y' votaron todos los ovetenses, en Olivares sólo votan los que están censados allí y para cambiar calles como la de Yela Utrilla (uno de los nombres de la lista de las calles que van a desaparecer a consecuencia de la aplicación de la ley de Memoria Histórica) no cuentan ni con unos ni con otros", subraya Covadonga Días. Y recalca: "Cada vez hacen una cosa y les da todo igual. Como si Olivares no fuese Oviedo".

Según argumentó Taboada el pasado jueves, Olivares es un barrio con "especial idiosincrasia" y por eso "hay que tener en cuenta sus peculiaridades respecto a otros barrios de la ciudad".