La nieve llegó por sorpresa y Oviedo sigue sin observatorio meteorológico

"El tiempo se ha puesto feo. Ayer fue un día de auténtico frío invernal, ambientado, para que no faltara ningún detalle, con el Naranco nevado. Mientras no se instale en el Cristo de las Cadenas ese observatorio meteorológico para el que nuestro Ayuntamiento ha ofrecido los terrenos al Ministerio del Aire, Oviedo no podrá dar un parte fiel y oficial de sus temperaturas. Pero, hasta que llegue, tendremos que seguir fiándonos de los termómetros particulares que hay instalados en la ciudad. Por lo que se refiere concretamente al día de ayer y según información de Radio Nacional de España en Asturias, la temperatura mínima fue de tres grados".