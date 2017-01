El PP tacha de "indecente" el corte de la A-66 para inaugurar el Bulevar de Santullano

"Indecente e inconcebible". El PP local criticó ayer que el gobierno municipal cortase el domingo un tramo de la A-66 para celebrar la inauguración del Bulevar de Santullano. La concejala Covadonga Díaz lamentó que el tripartito cortase "la arteria principal de Oviedo para hacer autobombo" y criticó que el acto se celebrase cuando "aún no se ha decidido nada: ni siquiera se sabe el formato final de la necesaria remodelación de toda la zona". "Todavía no sabemos nada y, por supuesto, no han hecho nada", añadió.

A juicio de Covadonga Díaz, el objetivo del ejecutivo municipal era "conseguir una foto conjunta de los socios del gobierno". Así, expuso que "sus intereses ideológicos han pasado por encima de los derechos de vecinos y trabajadores que ayer necesitaban utilizar esta vía y se vieron obligados a dar un rodeo para salir de la ciudad". Apuntó, en la misma línea, que la fecha elegida no fue la más adecuada. "No han tenido en cuenta las cifras de densidad de tráfico ya señaladas por la DGT coincidiendo con el último día de la operación retorno de las Navidades", destacó la edil popular.