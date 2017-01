La Hermandad de Defensores denuncia la "ilegalidad" del callejero

La Hermandad de Defensores de Oviedo sigue adelante con su oposición al nuevo callejero de la ciudad. "Por incurrir en graves ilegalidades y en causa de nulidad de pleno derecho", ha presentado, tras solicitar diversa documentación municipal, un recurso de reposición contra el cambio de nombres. Ayer, además, lanzó una advertencia al Ayuntamiento.

Si no da marcha atrás, la organización tiene "el firme propósito de iniciar acciones en el orden contencioso administrativo y el penal". Entre los fundamentos jurídicos con los que la Hermandad de Defensores justifica su decisión, destaca el argumento de que la medida no se ajusta a la Ley de Memoria Histórica, debido a la ausencia de escudos o insignias y la "indefensión de los vecinos, profesionales y comerciantes directamente afectados, que no pudieron participar democráticamente en la formación del acuerdo".

La organización, asimismo, ha difundido en redes sociales un modelo de recurso que en "apenas tres días hábiles ha sido utilizado por varias comunidades de vecinos y decenas de ovetenses". Lo han descargado, explicó la hermandad, para impugnar, del mismo modo, el citado acuerdo. Destacó también que desde varias ciudades españoles se han interesado por su recurso. Lo han hecho asociaciones y vecinos que quieren utilizarlo "contra sus respectivos Ayuntamientos".