Una acusada de timar a una mujer mayor con el tocomocho dice que es inocente

"Es totalmente inocente", indicó ayer el letrado Félix Pascual -en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo- respecto a su defendida, la toledana Eva María A. O., que se enfrenta a un año de cárcel por estafar supuestamente la cantidad de 5.000 euros a una mujer mayor, en 2014. La mujer tenía en ese momento 79 años, ahora 81, y su familia remitió un escrito recientemente al Juzgado indicando que no puede comparecer al sufrir de la enfermedad de Alzheimer. El ministerio público solicitó que se suspendiese la vista del juicio y volviese a convocarse en un tiempo prudencial, ya que el testimonio de la mujer es la única prueba de cargo que pesa contra la acusada. La defensa de Eva María A. O. se opuso a la suspensión y solicitó que el médico forense examinase a la mujer y estableciese si puede declarar o no. Si no pudiese, la acusada debería ser absuelta con todos los pronunciamientos favorables.

Según el fiscal, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 11 de julio de 2014. Un individuo que acompañaba a Eva María A. O. se acercó a la víctima, E. M. D., ante la que simuló hallarse en estado de necesidad por estar perdido y recién operado. El hombre comentó además que tenía unos cupones de lotería premiados y le pidió ayuda a la anciana. En ese momento entró en escena Ana María A. O., siempre según el fiscal, quien empezó a decirle a la anciana que había que ayudar al hombre. Después de una hora de conversación, quedaron en darle dinero a cambio de uno de los cupones premiados. La anciana sacó del banco 5.000 euros y se lo dio al hombre pensando que la acusada había hecho lo mismo. Una vez con el dinero, los dos estafadores se marcharon en coche.