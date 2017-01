El Ayuntamiento buscará "una solución" para el centro social de Priañes

Las quejas vertidas a través de este diario por los vecinos de Priañes -que denuncian que el centro social del pueblo permanece "cerrado casi de forma permanente" y que se les han retirado los cursos que allí se celebraban"- no han tardado en recibir respuesta por parte del Ayuntamiento. La concejal delegada del área de Atención a las Personas, la socialista Marisa Ponga, asegura que "la próxima semana" tiene previsto convocar una reunión con los vecinos para escuchar sus inquietudes y "buscar una solución" que les satisfaga.

Los denunciantes se quejan, entre otras cosas, de que sólo un vecino del pueblo tiene las llaves del local, algo que no es operativo para su funcionamiento. Según señaló una de sus portavoces, el centro es el "corazón" del pueblo y el lugar en el que se reúnen los vecinos en una localidad en la que no hay ni un solo bar. "Si ese es el problema se arreglará. No tenemos problema en cambiar el sistema", dice Ponga. En cuanto a la ausencia de cursos, la edil sostiene que en Priañes están ahora mismo como en el resto de Oviedo. "Aún está pendiente la tramitación de los contratos para desarrollarlos, en cuanto esté los tendrán de nuevo", subraya.