Tres colombianos aceptan tres meses por dar una paliza a un compatriota en el Rosal

Tres de los seis colombianos a los que se juzgaba ayer en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo por un delito de riña tumultuaria aceptaron una condena de tres meses de prisión, así como el pago solidario de una indemnización de 9.000 euros a uno de los inicialmente acusados -C. F. J. M., defendido por José Manuel Fernández González-, personado por otro lado como acusación particular, y al que se le retiraron los cargos. Este implicado había sufrido las peores lesiones, una herida en el brazo que tardó más de tres meses en curar, y diversas heridas en el cuero cabelludo y el otro brazo, una de ellas de doce centímetros.

Para los seis acusados se pedían inicialmente seis meses de prisión. Había un séptimo, S. A. V., que se encuentra en paradero desconocido. Finalmente, M. G. R. P., L. D. D. S. y G. A. V. S. (defendidos por Carlos Rodríguez Méndez) admitieron haber golpeado a C. F. J. M., aunque negaron haber utilizado navajas, botellas y vasos rotos, así como cinturones, tal como indicaba inicialmente el ministerio público. Los tres aceptaron pagar 3.000 euros cada uno, a razón de 150 euros mensuales, al principal perjudicado.

Seis de la mañana

También se retiraron los cargos respecto a dos mujeres, C. A. Z. F. y C. R. R. G., defendidas por Jesús Fernández-Peña y Jesús Francisco García. Una de ellas tenía antecedentes por estafa. A la salida del juicio, los implicados en esta reyerta indicaron que no formaban parte de banda alguna, tal como sostenía en sus escrito la Fiscalía. Los hechos juzgados ocurrieron el 12 de enero de 2014, sobre las seis de la mañana, a la salida de una discoteca de la calle El Rosal. La discusión entre los dos grupos se inició, al parecer, por una mujer, una de las que comparecía ayer como acusada. El fiscal sostenía inicialmente que se formaron dos bandos que se acometieron con armas peligrosas, motivo por el que pedía seis meses. Finalmente modificó sus conclusiones.