Los vecinos de FAVO exigen más información sobre "Villa Magdalena" y el Calatrava

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO), Emilio Peña, explicó ayer que el colectivo al que representa tiene previsto solicitar de manera formal en el Ayuntamiento "toda la información" existente sobre las sentencias que obligan al Consistorio a pagar por operaciones "como la de Villa Magdalena" o el resto de las que están pendientes de un proceso judicial, "como el Calatrava", señala Peña.

La entidad vecinal, que aglutina a un buen número de asociaciones del municipio, considera que tiene que tener acceso a toda la documentación existente "para poder trasladársela" a los ciudadanos de Oviedo de primera mano y sin filtros. "La FAVO no busca responsabilidades, a nuestro colectivo no le importa la polémica y no busca culpabilidades ni culpables. Por lo tanto, no entraremos en el juego de aquellos que buscan rédito político en estos asuntos tan importantes para el futuro de la ciudad", señala Emilio Peña. La FAVO busca además "recibir el compromiso de las autoridades interesadas para que las consecuencias de estos desmanes económicos no se trasladen al bolsillo de los ciudadanos ovetenses".