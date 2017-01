Rechazan las once alegaciones al concurso de méritos para elegir al jefe de Bomberos

La Junta de Gobierno local rechazó ayer las once alegaciones recibidas al concurso de méritos para elegir al jefe de Bomberos de Oviedo que sustituirá a José Manuel Torres tras su jubilación. Los técnicos municipales estudiaron todos los recursos y concluyeron que el proceso abierto por el Ayuntamiento no incumple ningún acuerdo marco, ni vulnera los derechos de los funcionarios. Además, una de las alegaciones provenía de una persona que no formaba parte de la plantilla.

Ante la jubilación de Torres, el Ayuntamiento inició un proceso para elegir a un profesional cualificado en base a unas normas. Así, la convocatoria inicial establece que pueden presentarse ingenieros o arquitectos con experiencia en el servicio y que el concurso de méritos estará abierto a todas las Administraciones del país. Las alegaciones recibidas critican varias características del proceso y proponen otras normas. Desde que la convocatoria se centre en la promoción interna, hasta que únicamente puedan acceder a la plaza los licenciados en Arquitectura, pasando por que el concurso sólo se circunscriba al Ayuntamiento de Oviedo y no al resto de Administraciones del territorio nacional.