El tripartito estudia regular las zonas de aparcamiento de pago con una ordenanza

El tripartito estudia elaborar una ordenanza que regule las zonas de aparcamiento de pago como la zona azul porque no existe una normativa general. La popularmente conocida como ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) no es suficiente y es el equivalente a una ordenanza fiscal o tasa. El proyecto forma parte de la lista de propuestas que conforman el plan anual normativo del Ayuntamiento de 2017, que es un documento no vinculante (es decir, de no obligado cumplimiento) que deben redactar los municipios en base a una ley estatal.

En el caso de Oviedo, este plan anual contempla la creación, modificación o mejora de varios reglamentos municipales pertenecientes a las concejalías de Educación y Deportes; Urbanismo y Medio Ambiente; Infraestructuras y Servicios Básicos; Economía y Empleo; Atención a las Personas e Igualdad; Información y Participación; y Seguridad Ciudadana.

Así, desde el área educativa, el municipio plantea cambiar las bases de las subvenciones para la adquisición de libros de texto y comedores escolares. Desde la concejalía de Urbanismo, existe la propuesta de modificar las ayudas a la rehabilitación integral de fachadas con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y su estética, y favorecer la accesibilidad en edificios colectivos de viviendas. También el Ayuntamiento sopesa intervenir en el área de Medio Ambiente para redactar una nueva ordenanza municipal contra la emisión de ruidos y vibraciones que se adapte a la legislación vigente; u otra normativa sobre limpieza de vías y recogida de residuos.