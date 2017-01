Siro Arribas, profesor de la Universidad de Oviedo, encontró la piedra filosofal

"La fascinante historia de la alquimia descrita por un científico moderno" es el título del libro que el químico, Siro Arribas, profesor de la Universidad de Oviedo, presentará hoy en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. El maestro de los alquimistas españoles, cuyo seudónimo es Simón H., ha nacido en Luarca. 'No puedo decir dónde trabaja. Hace un año tuve la ocasión de entrevistarme con él y me explicó que ha obtenido la piedra filosofal y de ella el elixir, con el que realiza, bajo la dirección de un doctor en Medicina, diversas curaciones. No creo que sea algo mágico, sino un arte que tiene un fundamento filosófico', afirmó".