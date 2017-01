José Luis Orihuela hablará mañana sobre los retos del mundo tecnológico

"¿Cómo educar a una generación conectada?" es el título de la conferencia que ofrecerá mañana, a las 20.00 horas, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA José Luis Orihuela, doctor en Ciencias de la Información, profesor de la Universidad de Navarra, experto en redes sociales y en el impacto de la innovación tecnológica sobre los medios y los modos de comunicación.

La hiperconectividad como rasgo distintivo de las nuevas generaciones plantea nuevos desafíos educativos en el hogar y en el colegio. Educar a una generación conectada requiere apostar por la alfabetización digital de padres, maestros y alumnos. Orihuela sostiene la tesis de que los problemas educativos no tienen soluciones tecnológicas, sino metodológicas. "No debemos pensar qué herramienta incorporar a la asignatura, sino entender la cultura de cambio para cambiar la metodología con que nos relacionamos con los alumnos", indica el profesor, que considera un error creer que no nos conviene cambiar porque la conectividad puede ser una moda. "Se trata de una revolución mediática, no hay ninguna posibilidad de vuelta atrás", asegura. Esos argumentos y muchos otros podrán escucharse mañana en boca de uno de los primeros expertos en teoría de la comunicación que reflexionó en España sobre la nueva realidad del mundo tecnológico, en muchas ocasiones adelantando acontecimientos que se han ido produciendo con el paso de los años. La semana comenzará esta tarde, a las 20.00 horas, con una mesa redonda que bajo el título "Mi hijo tarda en hablar, ¿me preocupo?" analizará el modo de detectar el trastorno específico del lenguaje y la forma de abordarlo. Algunos niños parecen desarrollarse bien en todos los aspectos, pero muestran un retraso del lenguaje o del desarrollo del habla. Es entonces cuando cabe pensar que puede manifestarse alguno de los trastornos específicos del lenguaje, un ramillete de patologías que presentan marcadas diferencias entre unas y otras. Un niño tiene retraso en el lenguaje cuando está por debajo de la cifra media de los pequeños de su edad en vocabulario y expresión. El retraso en el lenguaje se produce cuando el niño llega a la edad de un año y medio y no dice ninguna palabra o cuando a los 2 años de edad no consigue unir dos palabras para formar frases sencillas.

La música estará presente mañana, a las 19.00 horas, con el recital y la charla a cargo del "Dúo Lagutik", formado por Valery y Vitaly, dos hermanos rusos, virtuosos del acordeón, que han hecho de Asturias su tierra de adopción y de inspiración musical, como lo demuestran sus discos con temas netamente asturianos, interpretados de un modo muy particular.

El miércoles, a las 19.00 horas, el periodista Avelino López Díaz presentará su libro "Lápiz de trazo grueso". A continuación, a las 20.00 horas, el Grupo de Montaña Torreblanca iniciará en el Club la conmemoración de su primer medio siglo de vida, con la presentación del vídeo "Yo soy el Torreblanca. Nos vemos en la montaña", realizado por Jesús Pérez Calvet. El nuevo proceso de internacionalización de las empresas y los horizontes laborales que abre el comercio internacional serán la temática de la mesa redonda del jueves, a las 19.00 horas. El viernes, a las 19.00 horas, Ramsés Marrero explicará su fórmula para llevar la ética y las prácticas hacker a la clínica. A su juicio, un nuevo, desconocido y apasionante concepto que promete revolucionar la manera en la que entendemos la investigación médica. A las 20.00 horas el poeta Juan Carlos Mestre hablará de la poesía y del compromiso que casi siempre va asociado a ella.