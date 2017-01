"Está todo orquestado contra el comité", dice la defensa de Agüeros

La empresa que explota el Hotel de la Reconquista, Hotusa, le impuso una sanción de 45 días de empleo y sueldo a Raquel Agüeros. La trabajadora del establecimiento y expresidenta del comité de empresa, mostró su desacuerdo con la medida a través de una denuncia que llevó ayer a las dos partes al juzgado de lo social de Oviedo y cuyo juicio ha quedado visto para sentencia. La denunciante cumplió con el correctivo, fruto de la suma de dos penalizaciones de 30 y 15 días, antes de que ser despedida, el pasado mes de diciembre. Las causas que llevaron a este castigo fueron, por un lado, las manifestaciones en redes sociales y medios de comunicación contra Hotusa. La abogada de la empresa calificó durante el juicio estas declaraciones como "sesgadas y desproporcionadas" y alegó que buscaban la "extinción del contrato" de explotación del hotel. Algo, señaló, que está "fuera de sus competencias" de defensa de los trabajadores y supone una "extralimitación en los derechos de libertad de expresión y sindical": "No le corresponde meterse en la gestión de la explotación hotelera". Argumentó también que las palabras de Raquel Agüeros han hecho un "daño tremendo" a la imagen del establecimiento. Por otra parte, la sanción imponía otros 15 días de empleo y sueldo por supuestas coacciones de la expresidenta del comité a un grupo de 3 trabajadores, tal y como dijo la defensora de Hotusa, "por no seguir su ideario".

La abogada de Agüeros, sin embargo, declaró que ese maltrato "no ha quedado acreditado" ya que no se presentaron ni fechas ni hechos concretos de coacción: "Se ve clarísimamente que está todo orquestado contra el comité". Con respecto a las declaraciones públicas, en las que se denuncia la "precarización laboral" y el "acoso" hacia los trabajadores, expresó que están debidamente respaldadas por las situaciones de despido y acoso que han llegado a los tribunales. De parte de Hotusa, además, no compareció nadie por entender que la responsable es Ópalo, compañía del grupo que lleva de forma directa la gestión del Hotel de La Reconquista. Sí se presentaron, como testigos, Abel de la Fuente, abogado que instruyó el expediente de que la empresa impuso a Raquel Agüeros, y varios trabajadores del establecimiento.

Antes de entrar en el juzgado, se realizó una concentración de apoyo a la expresidenta del comité en el que participó Ovidio Zapico, de IU. "El Principado no puede mirar para otro lado", destacó el diputado regional, en alusión a su papel como vigilante del contrato de arrendamiento que ha firmado con Hotusa. "Está incurriendo en dejación de funciones", añadió su compañero partido Gaspar Llamazares. También el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO de Asturias se pronunció durante la concentración. "La mala imagen del hotel la produce esta compañía con su método, el acoso y derribo a los trabajadores", destacó.