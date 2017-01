La Auxiliar retira el ERE que planteó ante la pérdida de Recaudación

La Auxiliar de Recaudación ha decidido retirar el expediente de regulación de empleo (ERE) que había puesto en marcha el mes pasado, ante la inminente pérdida de la gestión del cobro de los tributos municipales. Se abrió entonces el periodo de consultas, una serie de reuniones con los empleados que finalizó con el encuentro celebrado el viernes pasado y tras el cual se debe hacer firme la decisión y trasmitirla a la autoridad laboral. Fin al ERE. A lo largo de esas conversaciones, tal y como explicó ayer Federico Recalde, abogado de los trabajadores, estos expusieron a la empresa que no había motivos para que se aplicase el expediente de regulación de empleo ya que la actividad no cesaba. Por este mismo motivo y para no incurrir en "un fraude de ley", la dirección de la empresa les comunicó ayer su decisión de retirar el ERE.

Cuando continúa el servicio pero cambia quien lo presta, declaró Recalde, se produce una "sucesión de empresas". Y es lo que ha pasado al cambiar el servicio de Recaudación de manos de La Auxiliar de Recaudación, al ámbito municipal. Según los trabajadores, el Ayuntamiento "tiene la obligación de incorporar a la plantilla" a la actividad. Según el letrado, el gobierno municipal tendría que incorporar a los 30 empleados dedicados por entero a los tributos -el resto, otros 12, hacían labores de catastro y atendían tareas de otras administraciones locales-. Pero la lógica apunta a que para evitarlo, el Consistorio podría acogerse al hecho de que la actividad haya pasado a manos públicas y que no se daría una "sucesión de empresa". En ese caso "lo llevaríamos a los tribunales", afirma el letrado de los trabajadores de La Auxiliar.

La opinión de la plantilla, dada la historia de enfrentamiento que ha vivido con el consistorio desde que se anunciase la remunicipalización del servicio, les lleva a pensar que el juzgado es la opción más viable: "Sospechamos que el Ayuntamiento no lo va a asumir", apuntan. En el último episodio judicial relacionado con el servicio de Recaudación, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, Miguel Ángel Carbajo, desestimó a finales de año la petición presentada por los extrabajadores de la Auxiliar de Recaudación para anular la convocatoria de siete plazas de funcionarios en comisión de servicio que el Ayuntamiento había aprobado a mediados de diciembre. El equipo de gobierno destinó a siete empleados municipales al servicio de recaudación después de que este mismo Juzgado suspendiera cautelarmente, el 24 de noviembre, la convocatoria municipal de 29 plazas de funcionarios interinos para llevar a cabo la remunicipalización de la Recaudación de Oviedo.