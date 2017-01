El asesino de Isabel Márquez "necesita que le adulen y es experto en el engaño"

El hombre que acabó con la vida de Isabel Márquez inició una relación con ella, se inventó una vida exitosa para deslumbrarla, intentó saldar sus deudas cogiéndole dinero y gracias a su poder de persuasión, la aisló socialmente. Cuando las mentiras no fueron bastante para ocultarle que la había dejado sin blanca, la mató. El 5 de noviembre de 2015 le asestó varios golpes en la cabeza y por la espalda con una barra de mancuerna cuando ambos estaban en el piso de alquiler -pagado por ella- que compartían en General Zuvillaga. Cuatro días más tarde se entregó en Gijón y confesó su crimen. De acuerdo a estos hechos, el jurado popular declaró ayer por unanimidad a Jorge Portillo culpable de la muerte de Isabel. Le aplicó el atenuante de confesión y los agravantes de parentesco y desprecio de género. Ahora, la jueza debe dictar sentencia. La Fiscalía, las acusaciones, el abogado del Estado e incluso la defensa solicitan 22 años y seis meses de prisión para un asesino confeso que, según los forenses que le evaluaron tras el crimen, "necesita que le adulen y es experto en el engaño". Además, la fiscal y la acusación particular reclaman 200.000 euros de indemnización al hijo de la fallecida.

La tercera y última sesión del juicio del "crimen de la mancuerna" se celebró en la sección segunda de la Audiencia Provincial y contó con la declaración presencial de dos forenses, y de los testimonios por videoconferencia de los facultativos que hicieron las pruebas de ADN a la sangre encontrada en la escena del crimen y de cuatro psiquiatras que trataron a Portillo cuando hace años vivía en el País Vasco. Las testificaciones y las pruebas fueron demoledoras porque revelaron la crueldad del delito. De hecho, la abogada defensora de Portillo, María López-Castro, dijo en su conclusión que "las pruebas hablan por sí solas, tengo que agachar las orejas y conformarme con la acusación de asesinato".

Los forenses aseguraron que "los golpes le destrozaron por completo el cráneo a la víctima" y que su cuerpo no presentaba signos de defensa ni lesiones anteriores. Por eso, afirmaron que el asesino "la cogió desprevenida y actuó con extrema violencia". El diagnóstico para determinar si era responsable de sus actos tampoco dejó lugar a dudas: "Es capaz de discernir perfectamente entre el bien y el mal, y es inteligente".

En base a los análisis a los que le sometieron, los peritos determinaron que el acusado padece un trastorno de la personalidad y un fuerte narcisismo que, sin embargo, no le influyeron a la hora de cometer el crimen. "Que tenga sentimientos de grandeza, tienda a mantener relaciones inestables y le guste aparentar no agudiza su impulsividad". Es decir, su trastorno no es un atenuante.

Un forense narró alguno de los pasajes que Portillo les contó durante los análisis periciales para justificar por qué había matado a Isabel. "Fue por compasión, para que su novia no sufriera al conocer cuál era su verdadera situación económica. Está convencido de que no iba a superarlo". El acusado llegó a decir que después de golpear a Isabel viajó a diferentes localidades asturianas con la intención de quitarse la vida arrojándose al vacío. "Entonces pensó que si quería honrar la memoria de su compañera tenía que entregarse. Como es creyente creía que si se suicidaba no iba a ir al cielo y no podría estar con ella por no haberse confesado".

Portillo posee antecedentes psiquiátricos desde 1995. Intentó quitarse la vida dos veces al ingerir alcohol y pastillas hace años por problemas laborales, económicos y afectivos. Los médicos que le trataron le diagnosticaron ya entonces un trastorno de la personalidad, aunque no apreciaron que pudiese ser violento. El asesino confeso insistió en su declaración ante la policía y en el primer día del juicio en que había tomado mucho vino la mañana que mató a su novia. Sin embargo, los forenses lo pusieron en duda al afirmar que "una persona que consume demasiado alcohol no lo recuerda todo o tiene lagunas mentales, sin embargo él sí se acuerda de lo que hizo el día del crimen, Hasta dio detalles",

Portillo pidió perdón al término de la vista judicial. "Quiero mostrar mi arrepentimiento por la brutal agresión. Le pido perdón a su hijo, a su familia, a la sociedad de Oviedo y la asturiana, y a las personas que se hayan sentido afectadas u ofendidas".