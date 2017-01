La Policía puso en San Mateo 18 de las 20 multas de 2016 por orinar en la calle

El área de Seguridad Ciudadana explicó ayer que buena parte de las sanciones impuestas por la Policía Local a lo largo de 2016 por orinar en la calle -18 de las 20 multas de 750 euros cada una- se llevaron a cabo durante la celebración de las pasadas fiestas de San Mateo. "Es decir", aseveraban ayer desde el cuartel del Rubín, "cuando existían baños portátiles a disposición de los ovetenses en todo el recinto festivo". Las fuentes de la Policía Local añadieron que "parece evidente que disponer o no de mingitorios públicos en estas zonas no implica una menor actuación incívica". Desde el área de Seguridad Ciudadana se subrayó que "no existe ánimo recaudador en estas actuaciones. Simplemente, la Policía cumple con su obligación".