El cambio en Recaudación atasca y complica el cobro de multas de la Policía

El cambio en el modelo de la gestión de tributos en Oviedo, de una contrata externa a un servicio mixto en su mayor parte gestionado por funcionarios municipales, no está resultando una transición nada fácil para el equipo de Gobierno. Dos semanas después de su puesta en servicio, tras doce días hábiles de cobro de tasas y tributos, la mayor parte de los expedientes sigue en poder de La Auxiliar de Recaudación, sin que nadie los haya ido a recoger, el servicio de pago por internet aún no está listo y el cobro de las multas de la Policía local, una de las partes más sensibles del servicio, por su complejidad y el volumen de nuevos expedientes que genera a diario, ya está sufriendo con demoras las consecuencias de una transición realizada en apenas dos semanas, a finales de diciembre.

El cobro de multas es complejo. No es lo mismo una sanción que conlleva retirada de puntos, otra en la que hay que identificar al conductor, si la sanción se puede pagar con la tarifa reducida o si, en los casos de alcoholemias, el funcionario municipal puede o no cobrar la multa. Esta complejidad es la que ha obligado a destinar a una agente del departamento de sanciones de la Policía local a la nueva oficina de Recaudación de la calle Cimadevilla a los pocos días de que empezara a funcionar, el pasado 3 de enero. La policía ha tenido que reforzar el servicio para asegurarse de que el cobro de las multas se realizaba de la forma adecuada y para ayudar a los funcionarios que fueron destinados al nuevo servicio ante la imposibilidad de resolver el concurso oposición para dotar de personal a la nueva Recaudación, paralizado por los tribunales.

La presencia de una agente de la Policía local en la nueva oficina de Recaudación no soluciona todos los problemas. La precipitación con la que se ha realizado la transición de un modelo a otro también dejó flecos sueltos que han tenido en estado de alerta al negociado de sanciones desde el mes de noviembre, sin saber muy bien dónde mandar las multas.

Sin tiempo para prepararse ante la puesta en funcionamiento del nuevo servicio, a la Policía local no le ha dado tiempo tampoco a actualizar algunos de los soportes en los que se comunican las multas a los ciudadanos. Así, los agentes de la Policía local de Oviedo, según ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA, siguen poniendo multas con boletines en papel en cuyo reverso todavía figura como forma de pago la oficina de La Auxiliar de Recaudación, con la dirección de Palacio Valdés número 3.

Además, según han confirmado varias fuentes de la Policía local a este periódico, la incertidumbre sobre parte de la información que debe constar en las notificaciones de las multas, como las indicaciones referidas al pago por internet, está provocando un atasco importante en la tramitación de las denuncias, que se van acumulando en el negociado de sanciones mientras los encargados del servicio intentan resolver los problemas de última hora y restablecer la normalidad de la tramitación de las multas.

Internet sigue siendo, precisamente, otro de los problemas del nuevo servicio de Recaudación. A pesar de que el equipo de Gobierno anunció el pasado fin de semana que el pago en la web ya estaba listo, la pasarela de pago todavía no está operativa. En las páginas vinculadas al servicio de Recaudación en la web del Ayuntamiento se hace referencia a esta posibilidad pero los enlaces no conducen a ningún sistema de pago on line. Fuentes municipales indicaron que los servicios informáticos están todavía trabajando con la aplicación en periodo de pruebas y que esperan que pueda estar lista para que los ciudadanos puedan pagar sus multas por internet el viernes o a lo largo del fin de semana.

Y mientras el nuevo servicio trata de resolver sus problemas, el equipo de Gobierno se prepara para la ofensiva por la vía laboral de los trabajadores de La Auxiliar de Recaudación. Fuentes de este colectivo indicaron ayer que no acudirán hoy al departamento de Personal del Ayuntamiento, después de que su empresa haya comunicado que tienen que subrogarlos. Los abogados de los empleados de La Auxiliar indicaron que están analizando todavía cuáles serán los próximos pasos a seguir para reclamar sus puestos.