Una plataforma plantea que la estatua de Tino Casal esté en "una peatonal cerca de Uría"

La plataforma que promueve la colocación en Oviedo de una estatua en memoria del cantante Tino Casal desvelará hoy la ubicación que le va a proponer al Ayuntamiento para ubicar la futura obra. "Será una calle peatonal céntrica y cercana a la calle Uría", explica Roberto Sánchez Ramos, Rivi, que además de ser concejal de Cultura por Izquierda Unida forma parte del colectivo que promueve el homenaje al artista. "Estoy en la plataforma como militante, pero como concejal también haré de enlace con el Ayuntamiento para tratar de que el proyecto se lleve a cabo", explica el edil.

Rivi considera que desde el Consistorio no se van a poner "trabas" para que el proyecto salga adelante, aunque la decisión no depende exclusivamente del tripartito integrado por PSOE, Somos e IU. "Para colocar la estatua en la calle que nos gustaría hay que hablar también con otras administraciones, pero por nuestra parte no creo que haya problemas. No en vano, Tino Casal es Hijo Predilecto de esta ciudad desde octubre del año pasado", señala el edil.

Roberto Sánchez Ramos, la cabeza visible de la plataforma, ya anunció las intenciones del colectivo a principios del mes de diciembre. En esa ocasión señaló que la escultura ocupará "un espacio céntrico" de la ciudad y no será colocada "en cualquier lado, sino en un punto de referencia de Oviedo". Según Rivi, Tino Casal se merece el reconocimiento porque fue "un gran músico, artista y persona".