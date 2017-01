El tripartito estudia introducir serenos en La Corredoria para evitar el vandalismo

Pintadas, destrozos en coches aparcados, cubos de basura incendiados e intrusos dentro del Instituto de Secundaria en días que no son lectivos. El informe de intervenciones de la Policía Local del 21 de diciembre al 14 de enero en La Corredoria está plagado de actos vandálicos que superan ampliamente en número a otro tipo de actuaciones como las relacionadas con accidentes de tráfico, alcoholemias, asistencias de socorro o tentativas de robo. Los vecinos lo confirman. "Este no es un barrio conflictivo o inseguro, son casos aislados que generan alarma y meten mucho ruido, pero sería bueno instalar cámaras en algunas calles o que hubiese más presencia policial", dice Jesús García Peón, de la Asociación de Participación Vecinal (Asparve). La petición -una vieja reclamación- no ha caído en saco roto porque la Concejalía de Seguridad Ciudadana estudia "rescatar" este año la figura del sereno y de los agentes de proximidad. Y no sólo en La Corredoria, sino en otras zonas de la ciudad.

Según el edil titular del área, mientras los agentes de proximidad o de barrio formarían parte de la plantilla de la Policía Local, los serenos no serían trabajadores municipales: "La idea es llegar a un acuerdo con cooperativas o colectivos de personas para que se hagan cargo de una tarea que no conlleva responsabilidades de seguridad. Más bien de vigilancia y contacto social. Al estilo del modelo que hay implantado en Vigo". Fernández cree que La Corredoria no destaca por "tener un índice más elevado de delincuencia que el resto de la ciudad", aunque reconoce que los vecinos reclaman desde hace tiempo incrementar la vigilancia policial y hace un mes y medio mantuvo una reunión con representantes del barrio. Nicanor Platero, el presidente de la asociación "El Conceyín" tiene claro dónde está el problema. "La plaza de abastos o el Instituto de Enseñanza Secundaria son los sitios preferidos por los gamberros, y no se queda atrás la plaza de Cuatro Caños y la zona del antiguo Eroski". Allí, los grafitis cubren fachadas, muros y patios. "Los dibujos artísticos que se habían hecho en el centro educativo han sido tapados por otras pintadas que no tienen nada de estético", explica este líder vecinal y profesor jubilado del IES.

La portavoz de la agrupación de vecinos "San Juan" es de la misma opinión, aunque matiza que se siente aliviada porque hace meses que no se cometen robos en el barrio. El local de la asociación fue objetivo de los ladrones el 18 de noviembre. El botín fue de lo más dispar. "Nos robaron desde bebidas hasta una carretilla. Falta una cocina de gas, las planchas para preparar los alimentos y el fregadero. Han pasado dos meses y cada día nos damos cuenta de que se llevaron tal o cual cosa que nos hace falta". Orozco es partidaria de que haya policía de proximidad en La Corredoria para evitar que "los chorizos vengan por aquí".

Teo Astorga, de la Asociación de la Tercera Edad del barrio, está de acuerdo al afirmar que "la policía de barrio es necesaria para disuadir a los delincuentes". Cree que "algunos sucesos son mucho más llamativos que otros y dan la sensación de que esto es una ciudad sin ley, pero no es así. Lo que hay son gamberros".

Se refiere al fuego que alguien prendió el 9 de enero a varios cubos de basura en la calle Aguamiera y que afectó a dos coches allí aparcados. Los bomberos acudieron sobre las dos de la mañana para sofocar las llamas tras recibir el aviso de los vecinos del entorno. Lo curioso es que esa madrugada tuvieron que intervenir en otra quema de contenedores en la calle Santo Ángel de la Guarda, también en La Corredoria, pero sin más daños materiales que lamentar. Un testigo aseguró haber visto un coche sospechoso circulando a escasa velocidad por la zona justo después de los incendios, que se produjeron con unos minutos de diferencia.