El voto por internet será decisivo para elegir el nombre de las calles de Olivares

Está claro que el nombre de las calles de Olivares se decidirá a través de internet. A lo largo de los dos días señalados para votar de forma presencial -ayer y el pasado martes- sólo 32 personas acudieron a las urnas instaladas en el centro social del barrio para introducir a mano su papeleta. La participación es bastante mayor a través de internet, un medio que hasta el miércoles por la mañana habían utilizado 206 vecinos para dejar constancia de su postura. Las fuentes municipales que facilitan estos datos recalcan que en ese recuento no están reflejados los votos emitidos en red durante toda la jornada del miércoles, ni los formalizados ayer. También insisten en que las votaciones a través de internet no se cierran hasta el próximo domingo. Teniendo en cuenta que en Olivares hay alrededor de 2.700 vecinos empadronados, la participación registrada hasta el momento "no es que sea muy alta", apuntan.

Durante el día de ayer tan sólo acudieron 11 personas al centro social para decidir si las calles de Olivares deben llevar nombres ligados a la toponimia tradicional -que esos espacios lleven el mismo nombre "por el cual se les ha conocido siempre"- o si han de bautizarse con nombres de futbolistas históricos y destacados del Real Oviedo, ya que Olivares está a un paso del Carlos Tartiere y en su entorno ya existen otras vías dedicadas a exfutbolistas.

El primero en introducir su papeleta en la urna fue Nazario Alonso, que lleva "cincuenta años viviendo en Olivares" y optó por la opción de los futbolistas. A esa hora sólo había en el centro social cuatro señoras jugando al parchís y las tres trabajadoras de la concejalía de Participación Ciudadana que se encargan de custodiar el proceso y de velar por su transparencia. Nazario Alonso se pasó un buen rato preparando su papeleta, ya que la suya, la de los jugadores del Oviedo, lleva impresa una lista con 30 nombres de los que los votantes tienen que elegir 14. "Hala, creo que ya está todo correcto, voy a meterla en la urna", dijo Alonso después de equivocarse en un par de ocasiones.

La lista de la otra candidatura, la de la toponimia, está cerrada y refleja quince nombres que se corresponden con lugares que fueron bautizados por los vecinos de Olivares a lo largo de su historia. Y es que son quince las calles que van a ser renombradas, pero una de ellas va en ambas listas y ya está decidida: se llamará avenida de Olivares.

En Olivares hay una polémica abierta desde hace tiempo a raíz del proceso de elección del nombre de las calles del barrio, hasta ahora sin denominación, generando así problemas a los residentes, ya sea a la hora de pedir una pizza, para recibir el correo o aún peor, para llamar a una ambulancia en un caso de urgencia. La decisión final se conocerá cuando al cierre del voto por internet.