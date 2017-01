IU fuerza una reunión con el Real Oviedo para reactivar el proyecto de El Asturcón

Izquierda Unida (IU) está decidida a domar El Asturcón antes de que el problema se agrave. El grupo municipal de IU en Oviedo está preocupado por el futuro del centro ecuestre, que languidece sin proyecto y con cinco caballos "okupas" en su interior desde que el pasado mes de mayo el Alcalde ordenara su cierre. Hasta el momento, la oportunidad con más peso para dar salida al inmenso complejo hípico -300.000 metros cuadrados en la falda del Naranco- ha venido de la mano del Real Oviedo. El club mostró su interés en realizar una propuesta para alojar allí su ciudad deportiva, pero ya han pasado casi dos meses desde la última visita de personal vinculado al equipo de fútbol a las instalaciones. Izquierda Unida teme que la propuesta se enfríe, y con ese objetivo ha forzado la convocatoria de una nueva reunión con el club.

Antes de plantear una propuesta formal en la Junta de Gobierno celebrada el pasado viernes, el grupo municipal de IU intentó a principios de año que el alcalde, Wenceslao López, quien hasta el momento lideraba la búsqueda de soluciones para El Asturcón, convocara nuevas reuniones con el club e informara a sus socios en el gobierno tripartito ovetense. La petición de IU, realizada a principios de año de manera informal, no surtió efecto. El Alcalde no reactivó los contactos o, al menos, no informó a sus socios.

Superado ya el ecuador de enero, Izquierda Unida decidió dejar a un lado los contactos informales y forzar la reactivación de las negociaciones a través de la Junta de Gobierno, el único organismo en el que los socios del tripartito se sientan semanalmente a poner en común sus asuntos. El interés del IU es apurar al máximo la negociación con el club para dejar atada esta solución a los terrenos de El Asturcón dentro del presente mandato.

Así, el viernes el concejal Iván Álvarez lanzó en la Junta de Gobierno la propuesta formal, aprobada por todo el equipo de Gobierno, para que el Alcalde retome las negociaciones con el club de cara a formalizar la propuesta de una ciudad deportiva del Real Oviedo en los terrenos de El Asturcón.

Las primeras conversaciones entre el Ayuntamiento y el Real Oviedo sobre el proyecto de una ciudad deportiva en El Asturcón tuvieron lugar en septiembre de 2015, tal y como adelantó entonces LA NUEVA ESPAÑA. Desde entonces, la propuesta se ha ido enfriando y calentando al ritmo de los contactos y las visitas a las instalaciones entre una y otra parte. El club, que ha seguido interesándose por el complejo pero no ha presentado todavía una propuesta formal, busca una ciudad deportiva donde pueda alojar también una gran residencia para los canteranos, oficinas, tiendas e incluso instalaciones para los socios como una piscina, manteniendo también parte de las instalaciones hípicas. La Junta de Gobierno también analizó el otro problema que El Asturcón arrastra desde su polémico cierre, el pasado mes de mayo. A día de hoy, todavía cinco caballos siguen en las instalaciones, con la oposición de sus propietarios a abandonar El Asturcón.

El Ayuntamiento ha estudiado distintas opciones pero a día de hoy no ha tomado ninguna decisión para desalojar a los "okupas" del centro ecuestre. Por eso los socios del tripartito han ordenado al personal que todavía sigue encargado de las instalaciones que elaboren un informe detallado con todos los gastos acumulados desde mayo y que asignen la parte proporcional que les correspondería a los dueños de los caballos "okupas".

La intención del Ayuntamiento es pasarles la factura, que incluiría conceptos como gastos de seguridad, agua, electricidad, abono, cuidado de los animales o nóminas del personal del hípico. El interventor ha recibido un primer informe pero ha solicitado otro más exhaustivo, con justificación de cada gasto, con la intención de hacerlo valer ante un posible conflicto con los usuarios de los caballos ante los tribunales.