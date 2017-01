El Alcalde se niega a presidir la reunión del área central y arrincona a Somos

No es no. Los socios de gobierno no han logrado convencer al alcalde, Wenceslao López (PSOE), de que presida la reunión sobre el área metropolitana a la que están invitados los ayuntamientos del centro de la región y que debería celebrarse en Oviedo este viernes. Así lo pactaron los distintos concejales de Urbanismo del área central en la reunión que mantuvieron el pasado mes de diciembre en Gijón. Después, en la Junta de Gobierno del pasado 13 de enero, la propuesta de Somos para que se convocara esta reunión y que el Alcalde delegara en el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, generó un pequeño cisma en el seno del gobierno local. IU trató de mediar y propuso que fuera el Alcalde el que presidiera, lo que Somos aceptó.

Desde entonces, IU ha tratado de que el Alcalde apruebe la reunión y la presida. Pero ayer Wenceslao López volvió a negarse a convocar una reunión que, considera, desplaza el debate sobre el área central al lugar equivocado. Es la Federación Asturiana de Concejos, en opinión del regidor, la que debe conducir esos debates, y no los ayuntamientos encabezados por Gijón.

La negativa del Alcalde ha forzado a IU replantear su postura, dejando así en el aire esta convocatoria y arrinconando a Somos. Ayer nadie sabía en el Ayuntamiento si la reunión del área central se iba a convocar este viernes en Oviedo, pero Izquierda Unida sí tenía claro que sin el Alcalde no asistiría.

"Nosotros no vamos a estar en una reunión que no presida el Alcalde. No podemos estar en reuniones de administraciones donde el máximo representante del Ayuntamiento no está. Serían reuniones descabezadas", valoró el concejal de Interior Iván Álvarez, de Izquierda Unida.

Fuentes de Somos se limitaron a indicar que creen "firmemente" en la "necesidad" de "una coordinación de los municipios que componen el área metropolitana" y recalcaron que su plan consiste en seguir "punto por punto el mandato de la Junta de Gobierno que decidió que Oviedo participara en este foro".

Somos añade un matiz, que se sienten "completamente representados" por las palabras de Iván Álvarez en aquella Junta, referidas a la posibilidad de que el Alcalde presidiera la reunión.

Indirectamente, y con su alusión precisa al acuerdo de la Junta de Gobierno donde Somos e IU votaron a favor y el PSOE en contra, la formación de Ana Taboada viene a decir que le parece bien que el Alcalde presida pero que si no quiere ellos siguen estando de acuerdo con la convocatoria, tal y como se votó. "Si alguno de los socios ha cambiado de criterio con posterioridad a esta Junta ", matizan las mismas fuentes, "escucharemos con atención sus argumentos. Nosotros estamos con lo acordado".

Al margen de su negativa a sentarse con Somos y sin el Alcalde, Izquierda Unida abre la puerta a otra solución. Iván Álvarez mantiene que no quiere "el conflicto" y que el área metropolitana exige "negociar unas líneas equilibradas donde todos estemos cómodos". Reclama que se deje aparte la política de cada grupo y propone mesas de trabajo que podrían partir del Consejo Ciudadano de Participación, donde estén representados Universidad, sindicatos, empresas y expertos para fijar criterios y objetivos. "El área metropolitana es imprescindible para que Oviedo crezca, y con un Oviedo fuerte en el área central Asturias será más fuerte", concluye.