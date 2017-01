Manuel Taibo: "Asturias no es lugar para patinar sobre lagos helados"

"Los lagos de las montañas asturianas no reúnen las condiciones para patinar sobre el agua helada y en muchos casos la gente carece de información". Lo advirtió ayer, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, Manuel Taibo, en la presentación del libro "Prevención de riesgos en la montaña", en el que el experto montañero aglutina una serie de pautas de tal calado que serán tomadas como modelo para elaborar un protocolo a nivel nacional.

Al hilo del incidente registrado en el lago La Ercina, donde el pasado domingo siete personas se hundieron al ceder el hielo cuando se hacían fotos, Taibo, vocal de Seguridad de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado, y Premio Nacional de Seguridad, indicó que ante la moda que se veía venir ya advirtió del riesgo de estas actividades en la Semana de Montaña de la Federación, que preside Juan Rionda, también presente ayer en la sala.

Taibo vaticina que a lo largo del invierno podrán registrarse más percances como el del pasado fin de semana, aunque "tampoco se puede culpar a los excursionistas, que realmente no son conscientes del riesgo que corren", añadió. Rionda llamó la atención sobre el "individualismo" que se detecta en las salidas a la montaña: "Estamos viendo que cada vez se hacen más licencias individuales y habría que tratar de disuadir a la gente, a quienes quieren ir al margen de esos guías benévolos que tanto hacen". Los grupos de montaña son, a juicio de Juan Rionda, "las verdaderas escuelas de aprendizaje. No entiendo cómo la gente se arriesga a hacer actividades sin planificar; eso implica pasarlo mal y arrastrar a otros a tener problemas", resaltó Rionda, quien alabó el libro de Taibo por su utilidad y originalidad, al abordar cuestiones como la del liderazgo. "Cuando ejercemos de líderes la percepción del riesgo es algo más compleja", señaló. "Todos entendemos que el deporte se hace con la vista puesta en divertirse y disfrutar, lógicamente quien no adopta la prevención necesaria comete una imprudencia".

Y es que si en algo coincidieron Taibo, Rionda y José Luis Llamazares, vocal de Seguridad de la Federación y exjefe del equipo de rescate de la Guardia Civil, es en que en la escalada, el senderismo y las rutas por el monte nunca existe el "riesgo cero", ya que se trata de actividades que se desarrollan en un medio natural y cambiante.

Por eso las actividades en ese entorno deben tener una lógica y un estudio previo, algo en lo que insistieron los expertos. Alberto Boza, de la editorial Cordillera Cantábrica, se mostró muy satisfecho con el libro, "con una edición muy cuidada, pensado para ajustarse a las necesidades de los montañeros". Taibo hizo hincapié en los cursos formativos, de carácter gratuito, que imparte la Federación a los clubes de montaña asturianos desde el año 2009, en los que se han formado cientos de personas.