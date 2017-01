Nicole Holzenthal: "En Alemania hace falta un sistema como el de Gustavo Bueno"

-Este hombre parece hijo de un pastor protestante -comentó Gustavo Bueno a Nicole Holzenthal.

Y acertó.

El filósofo asturiano manifestó su perspicacia durante una visita a la Universidad de Maguncia (Alemania), ciudad natal de Nicole Holzenthal, donde dictó una conferencia en el año 2002. Se refería a Stephan Grätzel, catedrático de Filosofía y de Antropología filosófica. Ayer, Holzenthal recordó esta anécdota en la Fundación Gustavo Bueno, de Oviedo, donde pronunció la charla titulada "La recepción del materialismo filosófico en alemán".

Según relató la ponente, "tras una primera conversación muy corta de ambos catedráticos después de la charla, Bueno me dijo a mí, aparte, que el profesor Grätzel parecía hijo de pastor protestante. Le contesté: '¡Es que lo es!' Me impresionó. Me parece un ejemplo maravilloso de la capacidad observadora de Gustavo Bueno, que le permitía sacar conclusiones correctas con los muy escasos datos que manejaba en ese momento sobre aquel personaje".

Nicole Holzenthal, alemana, es doctora en Filosofía con una tesis europea que obtuvo la máxima calificación. En ese trabajo empleó el materialismo filosófico, especialmente el espacio antropológico y la teoría de las instituciones. Además, dirige una revista cultural en internet, "Cima&Holzenthal Magazine". Su primera gran contribución a la difusión de la obra de Gustavo Bueno Martínez (1924-2016) fue la traducción al alemán de "El mito de la cultura", publicada en 2002 con una introducción de la propia Holzenthal.

"En Alemania y en Austria hay necesidad de un sistema como el materialismo filosófico. Se necesita aire nuevo para abordar con un buen planteamiento los asuntos de actualidad", subrayó la ponente. En el análisis que prometía el título de la conferencia, la pensadora germana indicó que la filosofía española, y en particular una corriente "tan sistemática" como el materialismo filosófico, "no puede, como sucede en Alemania, tratarse en los departamentos de Filología Española, sino en los departamentos de Filosofía". "Será importante contar también con instituciones no públicas o semi-públicas", precisó. "La filosofía española, hasta ahora, no ha encontrado un buen nicho en la Universidad debido al gran peso del Idealismo alemán", diagnosticó Nicole Holzenthal

La pensadora lleva veinte años vinculada a la Fundación Gustavo Bueno. "Vine a Oviedo con la Asociación de Hispanismo Filosófico para escuchar una conferencia de Gustavo Bueno sobre España. Me impactó su rigor filosófico. Yo estaba recién licenciada en Filosofía y Filología española e inglesa, y me invitó a preparar la tesis doctoral en la Fundación.

Recientemente, Holzenthal fue invitada a dar una conferencia en Tréveris (en alemán Trier, ciudad más antigua de Alemania, lugar de nacimiento de Carlos Marx) sobre "El mito de la cultura". Esta invitación la ha llevado a pensar que quizá el pensamiento de Gustavo Bueno puede ganar terreno en su país. "Creo que una conferencia sobre el materialismo filosófico impartida por iniciativa de un grupo de interesados alemanes implica un avance", señaló. Y agregó: "Un avance paulatino son las publicaciones que hay en alemán".

Holzenthal aludió a Lino Camprubí Bueno, nieto de Gustavo Bueno, quien "trabaja en una institución semi-estatal, el Max Planck Institut de Berlín". "Conquistemos Alemania, él desde la capital, en el este, y yo desde el oeste y desde Austria, con las herramientas del materialismo filosófico, sea implícitamente, sea explícitamente. Creo que es una cuestión de tiempo, vista la reacción positiva de los alemanes", enfatizó con entusiasmo.