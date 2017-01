La plaza Primo de Rivera, punto negro para el tráfico

"En la plaza Primo de Rivera se registran con una sospechosa frecuencia accidentes de circulación. El sábado, sin ir más lejos, ocurrieron dos que, por fortuna, no tuvieron mayores consecuencias". En uno de ellos "entraron dos camiones en colisión, produciéndose mutuamente considerables desperfectos materiales. No pasó nada. No hubo víctimas. Pero, ¿es que todavía nadie se ha parado a considerar las causas de todos esos accidentes que hay al cabo del año?".