Quejas por fallos en la web municipal a la hora de votar y amenazas de impugnación

Varios vecinos de Olivares aseguran que no han podido votar a través de internet a pesar de haber realizado varios intentos. Los denunciantes afirman que a la hora de introducir su carnet de identidad en la web habilitada para los comicios el sistema les impedía la entrada. "Lo intentamos tanto yo como mi mujer y nos salió un mensaje diciendo que nuestro DNI no se correspondía con ningún ciudadano censado en Olivares, cuando llevamos años empadronados aquí", explica uno de los afectados, que prefiere mantener su anonimato. Dentro del sector que apoyaba la opción de los futbolistas también hay quienes se están pensando solicitar la impugnación del proceso, ya que consideran que el cambio realizado por Taboada a última hora -restringir el voto exclusivamente a los censados en el barrio impidiendo votar a todos los ciudadanos de Oviedo- "no se ajusta a la legalidad". Una vez elegido el nombre de las calles falta que se aprueben en Junta de Gobierno y "encargar a un topógrafo la numeración adecuada de todas las viviendas", explica Taboada. Las placas se colocarán "cuando tengamos el dinero", subraya la vicealcaldesa.