Rivi se queda en minoría y PP y C's tienen que abstenerse para salvar la Zarzuela

El Festival de Teatro Lírico, una programación de la Fundación Municipal de Cultura que llegaba precedida por la polémica puesta a la venta de los abonos antes de tener aprobada la actividad, recibió ayer finalmente el visto bueno del consejo rector de la fundación aunque por los pelos. Las ausencias de dos de los cinco concejales del equipo de Gobierno dejaron con sólo tres votos al tripartito frente a los cuatro de la oposición, de forma que la programación se salvó gracias a las abstenciones de PP y Ciudadanos, que evitaron tumbar la actividad.

Las ausencias de Ana Taboada (Somos) y Ricardo Fernández (PSOE), "ausencias justificadas" en palabras del concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos "Rivi" (IU), hicieron peligrar la programación de Zarzuela, con casi una semana de entradas a la venta sin tener la actividad aprobada.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, se mostró indignado ante la "irresponsabilidad" de Ana Taboada, a la que compromisos adquiridos previamente le impidieron asistir a la votación de la actividad. "El gobierno ha estado en la cuerda floja", declaró Luis Pacho, "y si no llega a ser por nuestra responsabilidad el Gobierno podría haber perdido una votación y la ciudad la Zarzuela". Pacho aclaró que iba votar en contra dadas la irregular forma de tramitación de la actividad, pero que cambió su voto al comprobar que el Equipo de Gobierno se había quedado en minoría. Al final, tanto el PP como Ciudadanos se abstuvieron "por responsabilidad", como matizaba la concejala del PP María Ablanedo, representada en este órgano junto a sus compañeros Francisco Javier "Chisco" García y Gerardo Antuña. Al otro lado, junto al concejal de Cultura, estaban presentes los concejales Diego Valiño (PSOE) y Fernando Villacampa (Somos).

Y aunque la votación no se perdió, Luis Pacho atacó la "falta de responsabilidad de Ana Taboada, que contaba con esta convocatoria desde el jueves y a la que la cultura con mayúsculas le importa un pimiento, visto que prefiere ir a hacerse la fotuca con las calles de Olivares".

El concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, restó importancia a las ausencias y negó que fuera una situación de minoría. "No son temas del equipo de Gobierno frente a la oposición, por más que el PP haya adoptado una posición tramontana, desconocida en Cultura aunque muy similar a la que adoptan en la SOF, donde también Ciudadanos, obnubilados con los populares, no nos han votado ni la cabalgata ni el belén". Rivi retó incluso a la oposición y se preguntó "por qué no votaron en contra". "No iban a poner en riesgo nada, hubiéramos devuelto el dinero y después volveríamos a aprobarlo. Lo que pasa es que sé que al PP y a Ciudadanos no les gusta la programación y la apuesta que hay en relación a la Zarzuela. Todo lo que sea salirse de 'El manojo de rosas' sé que no les gusta".

Al margen de la aprobación en precario de la Zarzuela, el consejo rector de la Fundación Municipal también aprobó, esta vez por unanimidad, el nuevo convenio con la orquesta Oviedo Filarmonía y la Banda de Música, por 2,8 millones y prorrogable por otros seis años, y el de la Banda de Gaitas, por 290.000 euros.

Además, la comisión delegada de Cultura aprobó también ayer, con un importe de 14.000 euros, la actividad 'Ópera en los Barrios' consistente en la retransmisión de la obra "Rigoletto" el sábado, 4 de febrero, a las 20.00 horas, en los institutos La Corredoria y La Ería, en los teatros de Pumarín y Trubia y en el centro social Ciudad Naranco. "El objetivo de este acuerdo con Ópera de Oviedo es que miles de personas accedan de forma gratuita y en las mejores condiciones a la representación de esta obra", declaró el concejal.

Rivi detalló que para reforzar esta actividad el director de Oviedo Filarmonía, Marzio Conti, acudirá a las siete de la tarde ese día al teatro de Pumarín para introducir al público la obra de Verdi.