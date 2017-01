"Nuestros niños están demasiado medicados", aseguran los pediatras

Con la llegada del invierno y la incidencia de la gripe muchas familias ven en los antibióticos la única solución para acabar con las infecciones de los niños. España es el segundo país del mundo donde se recetan más antibióticos a los más pequeños, es decir a la población comprendida entre los 0 y los dos años.

"Estamos preocupados, es una media demasiado alta", reconoce el presidente de la Asociación Asturiana de Pediatría en Atención Primaria. El estudio al que hace referencia José Ignacio Pérez Candás se refiere a este mismo mes de diciembre y ha sido publicado en algunas de las más prestigiosas revistas médicas.

En una charla organizada en el Club Prensa de LA NUEVA ESPAÑA los pediatras han pedid omás tiempo para las consultas. Los seis minutos que tienen en ocasiones entre paciente y paciente no son suficientes para explicar cuál es la prescripción adecuada y por qué el antibiótico no es la solución. "No hay que presionar al médico para que recete un antibiótico y si lo hace hay que seguir el tratamiento hasta el final. En ocasiones dejamos la medicación cuando desaparecen los síntomas", afirma el pediatra Eduardo Ramos.

En Asturias un estudio realizado hace dos años demuestra que la escolarización a edades tempranas es también una causa de la excesiva medicación de los más pequeños."Está constatado que los niños que van a guarderia sufren más infecciones y se medican más. Hay que hacer un llamamiento para que haya cambios en la conciliación de la vida laboral y familiar que permitan unos horarios adecuados en los que los niños estén más con sus padres", reclama Pérez Candás.

Pero la sobremedicación no se queda en los antibióticos. Los pediatras también están preocupados por el consumo excesivo de mucolíticos y antitusivos que no necesitan receta. "Los padres van a las farmacias y piden medicamentos que no necesitan prescripción. Es un tema que nos preocupa mucho", reconoce la pediatra María de los Ángeles Ordóñez.

Los médicos reiteran que los antibióticos no son efectivos para todos los virus. Seguir las recomendaciones del pediatra es la mejor receta.