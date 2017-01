Dos policías salvan la vida a un funcionario desplomado en plena plaza del Ayuntamiento

Salió del Consistorio y cuando llegó caminando a la esquina en la que la plaza del Ayuntamiento se encuentra con la calle del Peso se desplomó. Se produjo entonces una sensación de angustia que atrajo la atención de dos policías locales, que salieron del edificio municipal para socorrerlo. Le aplicaron maniobras de reanimación y esperaron junto a él hasta que llegó la ambulancia. Cuando se presentaron los servicios de emergencia, el herido, que trabaja en el Ayuntamiento, estaba estabilizado. Le trasladaron al HUCA, desde donde llegó después una llamada del personal médico para felicitar a los agentes por su eficacia y agradecerles su capacidad de reacción. Salvaron la vida al empleado municipal.

Y, sin embargo, rechazan cualquier heroísmo que pueda aplicarse al suceso. Felices por el resultado, prefieren no salir de su anonimato. Piden, eso sí, un desfibrilador operativo para el Ayuntamiento que permita afrontar con mayores garantías sucesos como el de la mañana de ayer. "Hicimos lo que teníamos que hacer. No hay más", destacó ayer uno de los dos policías, destinado en la propia sede del gobierno local. Salieron a la plaza a la carrera y vieron que el hombre "estaba inconsciente". La situación era crítica y se le aplicó la reanimación cardiopulmonar. "No hubo tiempo para colocar un pañuelo ni para nada. Le hice la insuflación boca a boca directamente", apuntó el agente. La urgencia se antepuso a la seguridad.

El policía que se encarga de vigilar los accesos al edificio municipal, ni siquiera reconoció al herido, un funcionario adscrito a Cultura al que había visto en muchas ocasiones pues comparten centro de trabajo, hasta que tomó distancia y miró la escena con algo más de calma y detenimiento. Contó en todo momento con la asistencia de su compañero de cuerpo, que se encontraba en las inmediaciones del consistorio de manera fortuita: "Vendría a realizar algún trámite". Su ayuda fue clave. También colaboró un Policía Nacional, de paisano, destinado en Pamplona y que pasaba por allí. Con la tensión de la situación, no hubo tiempo para reconocer su labor, con nombre y apellidos, en el parte de servicio.

Con mucha "satisfacción por haber logrado sacar adelante" al hombre que se desplomó, el agente que le salvó la vida lamentó después, repasando con más tranquilidad lo ocurrido, que "no haya un desfibrilador operativo en todo el Ayuntamiento". A otro de sus compañeros, que no había estado en el incidente de la mañana pero que era en esos momentos parte de la conversación, no le costó hacer memoria para comentar casos similares que ya se han vivido en la zona.

"Todos los policías destinados en el Consistorio estamos formados en este tipo de técnicas de reanimación", dijo. "Tú eres como yo, en esos momentos vas hacia delante, no te lo piensas", comentó al rememorar que en su día también tuvo que perdió la conciencia. "Hay que hacer, lo que hay que hacer. Ni piensas en ello", recibió como respuesta. Ambos coincidieron en que la formación para operar con desfibriladores, "de poco sirve sin la herramienta".

Cada vez que viven una de estas situaciones tienen que recurrir a las técnicas tradicionales. Porque tampoco hay hacia donde mirar en los alrededores. "El más cercano está en el gimnasio de la plaza Concha Heres. No puedes ir corriendo hasta allí, no hay tiempo", destacaron en un día con una historia épica cargada de un heroísmo que los agentes no quisieron reclamar. "Es lo que tienes que hacer y lo ya está", dijeron una vez más