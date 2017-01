La ciudad no devolverá el dinero de las multas en zonas peatonales que cobró indebidamente

El Ayuntamiento dejó claro ayer que no devolverá el dinero que cobró indebidamente por multas de tráfico impuestas a vecinos cazados, fundamentalmente, cruzando zonas peatonales con sus vehículos. Esta práctica se estuvo llevando a cabo en Oviedo durante seis años -desde mayo de 2010 a abril de 2016- por un cambio en la norma estatal a la que se acogió el municipio para aplicar multas de 200 euros, cuando la ordenanza municipal situaba el castigo económico en 60 euros.

El motivo que esgrime el tripartito a través del edil Ricardo Fernández (PSOE), concejal de Seguridad Ciudadana, es de carácter técnico, tal y como respondió a preguntas del grupo municipal de Ciudadanos sobre la cuestión en la comisión de Atención a las Personas celebrada ayer en el Ayuntamiento.

El argumento principal esgrimido por el tripartito es de tipo jurídico-administrativo, basándose en informes de Abogacía Consistorial y el interventor municipal. Y es que los dos procesos que conforman la imposición de una multa -el administrativo y el recaudatorio- "ya están cerrados", según explicó ayer Ricardo Fernández. Además, el tripartito se aferra a otras dos cuestiones. Una, que se dio orden a Abogacía Consistorial de allanarse -renunciar y dar la razón al ciudadano- en aquellas reclamaciones por las multas que acabaron ante el juez. Muchas de las sentencias daban la razón al demandante (el multado). Pero no todas, por lo que el Ayuntamiento considera que no hay una jurisprudencia menor en este aspecto ya que hay juicios en los que la sentencia es favorable al Ayuntamiento. De todas formas, el tripartito afirma que ya puso en abril de 2016 solución a la polémica al modificar la norma para equiparar las multas a las cantidades que se marcan en la ley estatal de Seguridad Vial.

La nueva norma entró en vigor en abril de 2016. Por eso Fernández afeó a Ciudadanos "que no hubiera reclamado la devolución del dinero de las multas ahora, y casi un año después". Mientras, desde el grupo municipal de Ciudadanos, el edil Luis Zaragoza aseguró que " el Ayuntamiento sí que puede pedir de oficio que se devuelva ese dinero cobrado injustamente por no haber actualizado la normativa a la ordenanza municipal, pero para eso tiene que haber voluntad ética y legal, que parece no exista por parte del tripartito en este caso".

Además, Zaragoza lamentó que el concejal del área, Ricardo Fernández, no ofreciera ningún dato sobre la cuantía cobrada de más, "ni el número de multas impuestas con esta irregularidad, como preguntó este grupo. (El concejal) Alegó que no es posible su devolución".