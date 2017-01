Los perdedores de Olivares acusan a Taboada de no querer al Oviedo en las calles

El proceso de votación popular para decidir los nombres de las calles para el barrio de Olivares -triunfaron los vecinos que apostaban por utilizar la toponimia local para bautizar las calles frente a los que defendían nombres de jugadores históricos del Real Oviedo- se le está enquistando al tripartito local (Somos, PSOE e IU). Y es que los defensores de la opción del Real Oviedo han presentado un escrito en el Ayuntamiento -en concreto ante la concejalía de Participación Ciudadana que encabeza Ana Taboada (Somos)- en el que denuncian graves irregularidades en el proceso de votación, que comenzó siendo abierto para todos los ovetenses y, sobre la marcha, tras las protestas de un grupo de residentes -los defensores de la toponimia- fue cambiado. Principalmente, esta facción vecinal acusa a Taboada de favorecer la opción de la toponimia local frente a la de los futbolistas azules.

Así, los vecinos afines a la opción del Real Oviedo señalan en su escrito con cierta ironía que "casualmente" la técnico municipal que firmó el informe sobre el que la concejalía de Taboada justificó el cambio de criterio para el proceso electoral "es familia directa de una de las personas que presenta el proyecto de la toponimia." A juicio de este grupo de vecinos, y tal y como consta en el escrito remitido a Participación Ciudadana, esta situación "denota una resolución preconcebida de la señora Taboada antes de la emisión del informe para favorecer una candidatura de la que su técnico es familia". Al mismo tiempo, la candidatura defensora de los nombres de históricos del Real Oviedo señala otras "irregularidades" en el proceso de votación, como que el sufragio por vía telemática "no dejaba votar a algunos residentes de Olivares". También que en lo referente a la votación presencial en el centro social de Olivares no hubo "confidencialidad" ya que no hubo sobres para introducir las papeletas y "había que escribir (en él) el número de DNI y la fecha de nacimiento", y esto "se debía enseñar a la mesa para poder ejercer el voto". Tampoco, según este grupo de vecinos, había hojas de autorización de voto para menores. Otra de las denuncias vecinales se centra en que de la lista que habían propuesto con nombres de exjugadores del Real Oviedo se habían eliminado, "sin esta candidatura tener conocimiento ni haberlo consentido", dos: Galé y Peter Dubovsky.

"Política de amiguetes"

Las supuestas irregularidades cometidas en la votación para las calles de Olivares fueron llevadas ayer a la comisión de Participación Ciudadana por el grupo municipal de Ciudadanos. Según la formación naranja, la propuesta de echar mano de la toponimia no fue presentada por un colectivo, sino por un ciudadano particular, "Es una irregularidad más en lo que se demuestra que no ha sido un proceso participativo", señaló Luis Zaragoza, edil de Ciudadanos.

El concejal considera que en la votación de Olivares "hubo una participación ridícula" (solo votó poco más del 11 por ciento) y que se debe "a la política de amiguetes" que se sigue desde la concejalía que encabeza Ana Taboada.