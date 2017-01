La comisión de absentismo incorpora a las organizaciones sociales

La comisión de absentismo recibió ayer por primera vez a "las asociaciones de acción social que están trabajando con la infancia y la adolescencia en el municipio". Acudieron en calidad de invitadas por el gobierno municipal que pretende que lo hagan como miembros fijos a partir de la próxima reunión. La jornada, en las que participan también el Principado y miembros toda la comunidad educativa, sirvió para analizar "causas y el nivel de absentismo" a partir de los datos del primer trimestre del curso. Así lo destacó Mercedes González (Somos), concejala de Educación, quien no consideró oportuno "dar cifras sin contextualizar. A final de año podremos ofrecerlas". Resaltó, no obstante, que la situación del municipio no entraña situaciones preocupantes.