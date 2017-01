Somos e IU se quedan solos en su boicot al hotel de la Reconquista

El grupo municipal de IU, que únicamente obtuvo el respaldo de Somos, no pudo sacar adelante la moción que presentó ayer en la Comisión de Economía en Interior para que el Ayuntamiento deje de asistir a los actos organizados en el Reconquista y solicitar al Principado que recupere la gestión del complejo hotelero. Lo que no se debatió, tras un informe solicitado por el PP, fue la posibilidad de declarar persona non grata en la ciudad al director de hotel por los problemas laborales que hay en el Reconquista. La moción fue tumbada gracias a la abstención del PSOE y Ciudadanos y los votos en contra del PP.