"Un millón de euros o me matan", el último SMS del ovetense asesinado en Colombia

Sergio Muñiz Briones, el ovetense de 28 años secuestrado y asesinado en Colombia en 2013 por la banda "Los Rastrojos" y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en calidad de coautores, mandó un mensaje a un amigo al poco de ser capturado. "Me han retenido y piden un millón de euros o me matan". A lo largo de sus dos meses de cautiverio pudo hablar tres veces por teléfono con su familia. La última, dos días antes de recibir cinco tiros. Su madre, Lourdes Briones, mantuvo muchas conversaciones telefónicas esos días, que la Policía registró. Habló con un empresario que decía haber coincidido con Muñiz durante el secuestro; con investigadores colombianos y con un sargento de Gaula (la unidad de élite especializada en casos de secuestros) para tratar de agilizar la liberación de su hijo. A continuación, la charla entre madre e hijo, según la transcripción que publicó "El País".

-Lourdes Brioso: "Sergio, cariño, ¿qué tal estás? Esto es una locura, hijo. El otro día cuando me llamaste y me dijiste un millón de euros... Sabes que tengo lío con pesetas y euros... Cuando se lo dijiste a tu padre casi se vuelve loco. Empezó a gritar porque es muchísimo. Sabes que no tenemos ese dinero. Estoy en tratamiento y esto no puede seguir así..."

-Sergio Muñiz: "Lo sé mamá. Estoy comiendo. No me maltratan. Quieren el dinero. Se trata de recolectar la mayor cantidad posible. Habla con José, Joaquín, el banco, Carlos? A ver cómo podéis recaudar la mayor cantidad posible. Tú tranquila. Necesito que estés tranquila".

-Lourdes: "Pero Sergio, no tenemos nada. Sabes que ellos no tienen nada, que casi no tienen para ellos. ¿Cómo nos va a dejar dinero Joaquín si está vendiendo su casa? El banco no nos quiere dar nada. No tenemos nada".

-Sergio: "Mira, mamá. Tranquilízate, por favor. Vuelve a hablar con 'Pelusa' y que él hable con Juan y Miguel, que son empresarios y pueden aportar 200.000 euros. Es importante".

-Lourdes: "¿Y alguien más?... Esto es una locura. Escucho de fondo a alguien. ¡Déjame que hable con quien te tiene retenido! Tu vida vale más. Pónmelo y le explico que no podemos con esto. Que voy yo a por ti, que tu vida vale mucho. Pero déjale que le explique nuestra situación?"

-Sergio: "No mamá, no puedo".

-Lourdes: "Dime, ¿dónde estás?, ¿me lo puedes decir?"

-Sergio: "No. No puedo. Estoy comiendo. No me maltratan. Ellos solo quieren dinero. Un beso muy grande, que te quiero mucho. En tres o cuatro días te vuelvo a llamar". Entonces, una tercera persona cuelga el teléfono.

La madre del ovetense asesinado volvió a ponerse en contacto con uno de los investigadores colombianos que se ocupaba del caso tras conocer el fatal desenlace de su hijo para saber el estado de las averiguaciones e intentar comprender por qué le arrebataron la vida a Sergio. "Si él me llamó el martes, ¿por qué lo mataron el jueves?".

La familia de Sergio Muñiz Brioso ha solicitado al consulado colombiano en Bilbao que sea declarado víctima del terrorismo, aprovechando el proceso de paz abierto en el país andino. La Fiscalía de ese país ha confirmado a los letrados de la familia del ovetense que "personas que concurrieron en la realización de estas conductas punibles en calidad de coautores, son miembros de la organización subversiva Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes en cautiverio acabaron con la vida de forma violenta del ciudadano español Sergio Muñiz Brioso".

La respuesta del consulado fue negativa al indicar que "los asesinatos de las FARC han dejado de ser investigados, el entrar dentro de la negociación". La letrada Judith Gómez, del despacho VoxLegis de Oviedo, asegura que "la conclusión es que no se investiga el asesinato de esta persona, que sigue sin aclararse, y que la familia está sufriendo una desatención clamorosa: se ha secuestrado y asesinado a un ciudadano español y parece que no le importa a nadie, porque ni España ni Colombia hacen nada".

Por eso, los letrados están intentando contactar con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el fin de obtener la declaración de víctima del terrorismo de firma que la familia pueda acceder a algún tipo de prestación.

A Sergio Muñiz le vendaron los ojos y le descerrajaron cinco tiros, dos en el cráneo y tres en los hombros. Unos campesinos localizaron su cuerpo en las montañas de Corinto, en el norte del Cauca y a su lado encontraron el pasaporte. Su familia, residente en el barrio del Campillín, estuvo negociando un rescate con los captores hasta el final y movieron cielo y tierra para recuperar sano y salvo a su hijo. De hecho, la madre acudía casi a diario a la Comisaría de la Policía nacional en Oviedo. Los delincuentes empezaron reclamando un millón de euros hasta bajar a 200.000 euros, por lo que sus entorno trató de reunir el dinero e incluso los amigos del joven, vinculado a una peña del Real Oviedo, iniciaron una colecta para ayudar.