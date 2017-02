El exgerente del Sespa niega trato de favor en el HUCA: "Son criterios clínicos"

-Cuando empezamos en esto, el doctor Matallanas, que no es mi mentor, sino mi maestro, nos dijo que los directores de hospital teníamos que dormir con las listas de espera. Y después, dormíamos con quien podíamos y además, con las listas de espera.

Tácito Suárez, gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) en el último año y medio del mandato de Faustino Blanco (2014-2015) y actual responsable del área sanitaria del Nalón, protagonizó ayer momentos de relax y de tensión durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Junta General del Principado sobre las listas de espera sanitarias. Su actividad finaliza hoy, con las declaraciones de los tres últimos consejeros de Sanidad.

Tácito Suárez entró de forma voluntaria en cuestiones de alcoba, como muestra la aseveración que acaba de reproducirse. Y acto seguido tuvo que entrar, pero no por voluntad propia, en una cuestión más espinosa, en la que el diputado autonómico de Podemos Andrés Fernández Vilanova quiso decir sin decir. Y Vilanova, a su vez presidente de la comisión de investigación, habló concretamente de la denuncia que ha presentado en la Fiscalía sobre dos políticos que presuntamente fueron operados en el servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) después de que se les permitiera saltarse la voluminosa lista de espera de esta unidad.

Inicialmente, el exgerente del Sespa se hizo el despistado y luego negó tajantemente cualquier trato de favor en su intervención quirúrgica: se actuó con "criterios clínicos", enfatizó. El diálogo entre Tácito Suárez, hombre de dialéctica desenvuelta, y Andrés Fernández Vilanova, "enfant terrible" de los debates sanitarios de la Junta, se desarrolló en los siguientes términos:

-ANDRÉS F. VILANOVA: Durante su etapa de jefe gabinete del Consejero o en la gerencia del Sespa, ¿tuvo conocimiento en algún momento que Urología del HUCA tuviera como paciente a algún gestor sanitario?

-TÁCITO SUÁREZ: Conocimiento, conocimiento, no.

-A. F. V.: ¿Está seguro? ¿No tuvo idea de esto?

-T. S.: Pues ahora que lo dice usted... ¿durante la etapa de gerente?

-A. F. V.: De cualquiera de sus etapas de responsabilidad.

-T. S.: ¿Que Urología del HUCA tuvo algún paciente gestor? ¡Ah! Pues sí, yo. Yo me operé en el HUCA, sí...

-A. F. V.: ¿Y sabe si Urología del HUCA pudo dar trato de favor a algún gestor sanitario?

-T. S.: No tengo ni idea, pero nunca vi hacer eso a nadie. Generalmente suelen actuar por criterios clínicos, y yo también.

-A. F. V.: Sabe que la lista de espera en el servicio de Urología es verdaderamente dramática para determinadas intervenciones, sobre todo tumorales. Hay constancia documental de que Urología del HUCA es un servicio conflictivo desde hace muchos años, más de veinte años, según dijo ayer (por anteayer) el director médico del Hospital. ¿Cómo es posible que no se actuara para poner orden en ese servicio? ¿Cabe la posibilidad de que las autoridades sanitarias decidieran no intervenir en correspondencia por tratos de favor?

-T. S.: Ya me preguntó que si conocía el tema; le dije que sí. Incluso ya me preguntó si conocía a algún gestor; ya le dije que sí, que me operé yo. No sabía que iba a hablar de mi expediente médico aquí, es una novedad. Pero eso que dice usted se hace continuamente: los problemas en los servicios ocurren a diario. Yo les haría una sugerencia: que cojan una bata y se coloquen al lado de un gerente de hospital 24 horas. Es un ejercicio magnífico. Yo se lo recomiendo.

Y así terminó el diálogo. Con anterioridad, Tácito Suárez había sido taxativo: "Jamás he visto maquillar las listas de espera. Tengo la máxima consideración por los responsables de los servicios de admisión, y yo mismo tuve el privilegio de montar un servicio de admisión", subrayó. "Soy un médico de urgencias, un médico de puerta, la casta más baja dentro de los médicos", puntualizó Suárez, quien atribuyó la no publicación de las listas de espera durante una parte de su gestión en el Sespa a deficiencias del programa informático.

"No he visto nunca privilegios en la lista de espera, nunca", señaló Tácito Suárez, quien negó que la Administración sanitaria provocara la huelga sanitaria de 2012 con el objetivo de reducir gastos. "Eso no lo he visto nunca. Las huelgas las hace quien las hace y después de una huelga pagan siempre los mismos y cobran siempre los mismos", sentenció.

Las comparecencias en la comisión de investigación de listas de espera concluirán hoy con la presencia de los tres últimos consejeros de Sanidad del Principado: el actual, Francisco del Busto, y sus antecesores Faustino Blanco (PSOE) y José María Navia-Osorio (Foro).