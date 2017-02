Sanidad investigará los servicios de los hospitales con más lista de espera

La Consejería de Sanidad del Principado prevé investigar con particular minuciosidad la situación de los servicios de los hospitales de la red pública con mayores demoras. Así lo anunció el titular del Departamento, Francisco del Busto, durante su intervención ante la comisión de investigación de las listas de espera sanitarias de la Junta General del Principado, que ayer concluyó la ronda de comparecencias con la presencia de los tres últimos titulares de Sanidad. Las conclusiones estarán elaboradas, previsiblemente, a mediados de marzo. La redacción del documento será coordinada por el presidente de la comisión, Andrés Fernández Vilanova, de Podemos, y posteriormente las resoluciones serán votadas por todos los miembros. Ante la comisión han declarado un centenar de personas desde el 25 de mayo del año pasado.

Del Busto indicó que el decreto de garantía de tiempos máximos que su Departamento está tramitando establece "los estudios o auditorías a aquellos servicios con listas de espera por encima de lo razonable con el fin de analizar qué problemas existen y entre todos buscar soluciones".

El interrogatorio a Francisco del Busto cerró una intensa sesión de casi cinco horas que había abierto su antecesor en el cargo, Faustino Blanco (2012-2015), del PSOE, y que había continuado José María Navia-Osorio (2011-2012), de Foro. Ambos charlaron amigablemente en los pasillos del Parlamento autonómico y, ya dentro de la sala, coincidieron en que no han conocido irregularidades en la gestión de las listas de espera de la sanidad.

Sin embargo, Navia-Osorio y Blanco discreparon en una de las cuestiones centrales que motivó la puesta en marcha de la comisión de investigación: las causas por las que durante unos meses del mandato de Blanco dejaron de ser publicados los datos de demoras en consultas con el especialista y pruebas diagnósticas. El consejero socialista atribuyó esta situación a "problemas con los sistemas informáticos". Entre tanto, Navia-Osorio indicó, advirtiendo de que carece de datos objetivos al respecto: "Creo que se debió a que los resultados eran malos; no veo ningún motivo técnico".

Francisco del Busto subrayó que en el análisis de los datos sobre demoras publicados entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016 "se aprecia una importante mejora de todas las listas de espera, quirúrgica, de pruebas y consultas", que no obstante obligan a "seguir mejorando" para permanecer "entre las cinco mejores comunidades autónomas de España". "Por encima de las grandes cifras, lo más importante es el tiempo medio de demora, que también hemos logrado rebajar", apostilló.

Del Busto puso sobre la mesa algunos datos que "los ciudadanos deben saber". Y enumeró: una resonancia magnética cuesta entre un millón y un millón seiscientos mil euros, "no cinco minutos de discurso o cuatro párrafos de periódico"; y que hacer una resonancia simple sin sedación cuesta 248,70 euros, una estancia diaria en la uvi del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 1.139 euros, o una angioplastia 2.409 euros. "Nuestro sistema sanitario público es capaz de dar atención a aproximadamente el 60 por ciento de toda la demanda sanitaria en un plazo inferior a tres meses", precisó el Consejero.

En relación al HUCA, Del Busto indicó que, basándose en los manuales de gestión y las experiencias internacionales, se estima que un hospital de esta envergadura "tarda en torno a cinco años en desplegar todas sus potencialidades desde su puesta en marcha". El traslado al nuevo edificio de La Cadellada "se hizo hace dos años y medio" y "pretendemos acortar en gran medida la cifra de cinco años".

"Eso incluye, por supuesto, reducir las listas de espera en todos sus servicios", prosiguió el titular de Sanidad, quien fue preguntado por Andrés Fernández Vilanova acerca de la situación del servicio de Urología del HUCA. Del Busto señaló que hace "dos o tres meses" le llegó, por un lado, una queja de "cinco o seis urólogos" del Central, y a continuación "quejas de unos diez urólogos contra los otros cinco o seis". "Se está trabajando en la solución de problemas de personal y de cualquier tipo", relató. Del Busto señaló que Urología del HUCA ha sido constituido en área de gestión clínica y que la dirección de la misma, que saldrá a concurso en una fecha aún no determinada, estará jerárquicamente por encima a la jefatura del servicio.

En su rifi-rafe con el diputado Vilanova, Del Busto señaló: "Esto va a parecer el programa 'Sálvame Deluxe' o cualquier cosa, que el que más chilla y más protesta tiene más razón".

Entre tanto, José María Navia-Osorio diagnosticó que "la situación de la lista de espera quirúrgica en Asturias es mala, pero no tan desastrosa como para que no sea reversible si se ponen los medios". "En consultas y pruebas diagnósticas la situación es peor", agregó. A su juicio, en la región faltan médicos porque "espantamos a los profesionales a los que formamos. Habría que mimarlos para que no se vayan, por ejemplo a los anestesistas".

Faustino Blanco achacó las largas listas de espera a la huelga sanitaria de 2012 y al traslado del HUCA y del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres. "Durante la huelga sanitaria de 2012 se suspendieron unas 5.000 intervenciones quirúrgicas", indicó. "Hemos demostrado que con acciones estructurales podemos ordenar las listas de espera", reivindicó el exconsejero.