Los expertos abogan por vacunar de la gripe a los niños para mitigar la epidemia

Los pediatras expertos en vacunación infantil abogan por incluir en el calendario vacunal de los más pequeños la inmunización contra la gripe para mitigar el impacto de la epidemia en el resto de la población. Así lo expusieron ayer durante una de las mesas redondas que hasta hoy se celebrarán dentro del marco de las Jornadas de Vacunación que organiza la Asociación Española de Pediatría (AEP) en el Auditorio. "Vacunando a los niños de gripe la propagación al resto de la comunidad bajaría seguro", explicaba ayer David Moreno Pérez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Este pediatra del Hospital Materno-Infantil de Málaga considera que generalizar el pinchazo contra la gripe entre los más pequeños "reduciría el número de casos y con ello las complicaciones y las muertes por gripe". Las afirmaciones de Moreno llegan después de que ayer moderase una mesa redonda bajo el título "Gripe, ¿en qué momento estamos?". Durante el debate salieron a relucir los datos de las campañas de vacunación generalizadas entre los más pequeños que se están llevando a cabo en varios países anglosajones. "Es una estrategia que ya se está llevando a cabo en algunos países como Estados Unidos y Reino Unido. Empezaron hace poco y los resultados están comenzando a conocerse", apuntó Moreno para aventurar que "es algo que seguramente acabará llegando a España. Puede ser una estrategia de futuro muy interesante".

Moreno se mostró partidario de dar el paso ya que "la estrategia tiene muy buena pinta". Y añadió que "parece que no, pero la gripe es una de las infecciones con más número de hospitalizaciones y muerte de todas las que hay. Mata más que la meningitis y que cualquier otra infección. Es una oportunidad de prevención muy importante". Con la vacunación de todos los pequeños contra la gripe, los pediatras consideran que se rompería buena parte del círculo vicioso de este virus: el niño se contagia, se lo pega a sus padres, a los abuelos, a sus compañeros de clase...

¿Y con qué otras vacunas completarían los pediatras el calendario de inmunización? Moreno y sus compañeros lo tienen claro: "A día de hoy, con el rotavirus y con el menignococo B". El pediatra malagueño señaló que "el rotavirus puede parecer una infección banal, pero puede acabar produciendo complicaciones importantes. En los países en los que se está administrando los resultados son muy buenos. Supone deshacerse de casos de gastroenteritis grave que acaban en los hospitales. Y el menignococo B previene la meningitis".

De vuelta a la gripe, Moreno analizó la epidemia de este año, que ha golpeado con dureza al norte de España y sobre todo al Principado. "En Asturias han aumentado los casos porque se ha adelantado el virus, y esto no tiene mucho que ver con la vacunación", apuntó Moreno. El especialista explicó que "el mayor número de casos de gripe se dan sobre todo en personas que no están vacunadas. La gripe cada año tiene una virulencia diferente. Este año la cepa de la gripe, sobre todo en el norte, ha sido de temprana aparición y algo más virulenta, lo que ha hecho que se colapsen Urgencias y las camas de hospitalización".

¿Y no ha fallado la vacuna? Moreno lo negó y aseveró que el problema que tienen las vacunas de la gripe es que "hay que acertar con la cepa que va a circular ese año. Y esto a veces es muy complicado. En algunas ocasiones se acierta y en otras no. El año pasado circuló una cepa contra la que no terminó de proteger bien la vacuna y este año está circulando otra cepa contra la que está protegiendo la vacuna. Esta vez parece que podría funcionar mejor". Además, el pediatra abordó el tema de las familias que no vacunan a sus hijos. ¿Es una irresponsabilidad? "Pensamos que sí", contestó el pediatra, que ha comprobado que unas de las causas de esa actitud se debe que "al ser tan buenas las vacunas no vemos el peligro del sarampión o la difteria, todas esas infecciones que antes mataban".