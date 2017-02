Destrozos en el Campo San Francisco de Oviedo

Una de las columnas ornamentales del paseo del Bombé -uno de los puntos de la ciudad con más riqueza histórica en cuanto a mobiliario urbano- apareció ayer derribada y con serios daños a consecuencia de los fuertes vientos registrados este fin de semana en todo el Principado de Asturias. Al menos esa es la hipótesis que barajan desde el Ayuntamiento en base al informe recibido de manos de los integrantes de la Policía Local que se personaron ayer en el paseo del Campo San Francisco para comprobar los hechos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Ricardo Fernández, se puso en contacto con la Policía nada más enterarse de lo ocurrido. "Cuando llegaron los agentes la columna ya estaba en el suelo, pero en ningún momento vieron indicios de vandalismo, por eso suponen que lo más probable es que el culpable haya sido el viento", asegura el edil. En Oviedo se registraron este fin de semana rachas máximas de hasta 103 kilómetros por hora. Lo más importante para el concejal de Seguridad es que "no hay nadie herido" y que "ahora mismo la columna no ofrece ningún peligro para los usuarios del paseo". No obstante, los propios agentes de la Policía Local que emitieron el informe ya han procedido a notificar lo ocurrido a los responsables de Parques y Jardines, un área que depende de la concejala socialista Ana Rivas. "Ellos son los gestores integrales del Campo San Francisco y seguro que lo solucionarán", sostiene Ricardo Fernández.

Los restauración de los elementos decorativos y mitológicos de la bancada lateral del paseo del Bombé se llevó a cabo entre finales de 2012 y comienzos de 2013. En esa intervención se repusieron cuarenta y dos asas, nueve copas, seis fustes y tres grifos, además de la restauración de una decena de destrozos, la mayor parte en los leones alados que lucen en la zona. El paseo del Bombé fue inaugurado en el año 1833 y su patrimonio ornamental forma parte de la historia de Oviedo.