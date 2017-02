Asturias convoca la primera selección de científicos para el Instituto de Investigación Sanitaria

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y la Universidad de Oviedo han publicado hoy la primera convocatoria para la selección de los grupos científicos que se integrarán en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (IISPA). Los equipos que resulten elegidos quedarán adscritos a la entidad durante un periodo de cinco años, que podrán ser renovados otros cinco en función de los resultados obtenidos.

Para ser admitidos en la convocatoria, los grupos deben pertenecer al HUCA u otros centros vinculados al Sespa, o trabajar en el área de ciencias de la salud de la Universidad. También es imprescindible acreditar la participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales posteriores a enero de 2012.

La convocatoria distingue entre tres tipos de grupos: consolidados, emergentes y asociados. "Los grupos de investigación consolidados deben disponer de un registro de publicaciones conjuntas de calidad contrastada y número suficiente", afirma el Princiopado. Los grupos de investigación emergentes están formados por investigadores que no han alcanzado aún una estabilidad y madurez en la actividad científica, bien porque no poseen todavía la capacidad de captar fondos o debido a que no disponen de una producción constante. Los grupos de investigación asociados están formados por investigadores que, sin cumplir los criterios anteriores, presentan actividad investigadora de años en sintonía con las líneas estratégicas del instituto y, además, pueden tener capacidad de liderar la creación de nuevos grupos emergentes.

Por su parte, los grupos científicos adscritos a la Fundación para la Investigación e innovación Sanitaria del Principado de Asturias (Finba) quedarán automáticamente integrados en el instituto.