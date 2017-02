Caunedo: "Es un disparate pedir que fiche, están nerviosos por las encuestas"

El exalcalde de Oviedo y líder del PP local, Agustín Iglesias Caunedo, salió ayer al paso de la propuesta lanzada por el Alcalde, Wenceslao López, de hacerle fichar para controlar sus horas de trabajo. "Nunca vi ponerse tan nerviosa a tanta gente por una encuesta; ellos saben que el PP ya roza la mayoría absoluta".

Caunedo asegura que los grupos municipales manejan datos en los que los populares estarían a punto de recuperar la alcaldía y ve en la propuesta de Wenceslao un intento de "alejar a la oposición de los ciudadanos, encerrándonos en un despacho". "Semejante disparate", razona, "no se le había ocurrido aún ni a Maduro".

Caunedo también atacó al Alcalde por el "desastre de su gestión" y "el estancamiento" al que los socios de Gobierno "tienen sometido a Oviedo". Según el líder popular, Wenceslao López "quiere potenciar el presencialismo detrás de una mesa" porque eso es, dice, es "lo que él hace". Y a la pregunta del Alcalde de "¿a cuánto nos sale la hora", referida a Caunedo, opone la de "¿a cuánto nos sale cada hora que trabaja el Alcalde, es decir, de su incompetencia?".

Caunedo acusó también a López de estar justificando su "cómodo horario de absentismo de tardes y fines de semana" y se preguntó, retóricamente, "qué habría dicho Rivi si cuando estaba en la oposición, el PP lo hubiese querido encerrar en un despacho?".

La primera teniente de Alcaldía, Ana Taboada, fue un paso más allá de la propuesta del Alcalde. Aunque afirmó que legalmente "no se puede obligar a fichar a ningún concejal", planteó que Somos estaría dispuesto a realizar algún control de fichaje voluntario entre los concejales liberados. "No nos parece inoportuno", explicó, "hacer algún acto de presencia, sobre todo aquellos que estamos liberados al cien por cien; con que acudan a las comisiones creo que es más que suficiente. Pero si una persona no quiere estar aquí al cien por cien, que no se libere y que se le paguen las dietas por asistencia a reuniones concretas". Taboada personalizó también su propuesta en Caunedo, aunque sin citarlo. "Hay presencias tan anecdóticas", ironizó, "que sus ausencias son un clamor".

La portavoz de IU, Cristina Pontón, también valoró la propuesta de fichar, "nacida entre bromas", aclaró. Su grupo, afirmó, vería bien intentar regular la presencia de los concejales liberados y sus horas de trabajo aunque juzgó "muy difícil ponerlo en práctica". Pontón razonó que la labor de los ediles no se limita al Ayuntamiento ni a los grupos, por lo que es "difícil" poner el fichaje en marcha.