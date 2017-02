"Aquí se va a juzgar la muerte de un niño, no un tema de violencia de género"

"Aquí se va a juzgar la muerte de un niño, alejen de sus mentes el tema de la violencia de género, como insinúan la defensa y la acusación particular". Así de rotundo se ha mostrado el fiscal Tomán Álvarez Buylla en el inicio del juicio por el asesinato del pequeño Inram. Álvarez Buylla explicó que "no hay prueba alguna y no existió denuncia ni investigación".

Dos años y cuatro meses después de que el cadáver del pequeño Imran fuese hallado en el interior de una maleta, junto a las vías del tren cercanas al apeadero de La Argañosa, sus presuntos asesinos se sientan en en el banquillo para responder por uno de los crímenes más brutales que se recuerdan en Oviedo. La sección tercera de la Audiencia Provincial acoge a partir de hoy el juicio contra la madre del pequeño -Fadila C. S.- y su entonces pareja -el gallego David F. V.- para los que el Fiscal Tomás Álvarez-Buylla solicita una pena de 33 años y 5 meses por cabeza como supuestos autores de los delitos de asesinato, maltrato habitual, lesiones y profanación de cadáveres. El juicio durará nueve días. Hoy se ha formado el tribunal popular compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres.

Álvarez-Buylla sitúa la muerte del niño "durante la última semana de octubre de 2014", en el piso que compartían Fadila, David e Imran en la calle Vázquez de Mella. El fiscal asegura que esa noche el padrastro del niño se dirigió a la habitación en la que estaba Imran y "sin motivo aparente, con propósito de causarle la muerte y a sabiendas de no ser necesario para ello, con el fin de producirle sufrimientos innecesarios", comenzó a abofetearlo en múltiples ocasiones, lo que produjo "que el menor llorase desesperadamente".

El fiscal considera que David F. V. respondió "agarrándolo fuertemente" para "al menos en tres ocasiones arrojarlo violentamente contra la pared, la cama y el suelo de la habitación". Álvarez-Buylla afirma que le agredió "repetidas veces", propinándole "diversos puñetazos en el abdomen y otras partes del cuerpo". Todo este rosario de brutales agresiones le produjeron al niño un politraumatismo exterior e interno, con múltiples fracturas óseas y orgánicas, que le provocaron una parada cardiorespiratoria "por abolición" de las funciones vitales.

Más palizas

La Fiscalía también sostiene que, una vez fallecido Imran, los dos acusados, "con la finalidad de ocultar la muerte del menor", lo introdujeron en una maleta pequeña, envuelto en una manta, y lo trasladaron hasta la zona del apeadero de Vallobín, "donde lo arrojaron y lo abandonaron entre unos matorrales con el fin de deshacerse del cuerpo", que finalmente fue descubierto por unos operarios que limpiaban las vías. La Fiscalía explica que, posteriormente, "y con el fin de lograr la impunidad o entorpecer la labor policial", la pareja se trasladó "a la ciudad de León, tras regalar la ropa y enseres del menor a terceras personas desconocedoras de los hechos acontecidos en el domicilio".

El ministerio público está convencido de que el padrastro de Imran le había pegado otras muchas veces sin que su madre hiciese nada por evitarlo. Álvarez-Buylla recoge en su escrito que en una de esas palizas David F. V. le produjo al niño "la fractura de la primera costilla derecha", una lesión por la que no recibió asistencia médica alguna.

También sostiene el fiscal que "durante la primera quincena del mes de octubre de 2014", estando el niño con la pareja en la vivienda de Vázquez de Mella, David F. V. se acercó al menor y le dio "un fuerte puñetazo en una de sus piernas" sin motivo aparente. El golpe "motivó que el niño sufriese una fractura en la pierna derecha". Acto seguido le colocó un trapo caliente sobre el muslo, "lo que provocó una quemadura en esa zona". La madre del niño "se hallaba presente" y "omitió de forma voluntaria toda ayuda dirigida a auxiliar a su hijo, sin que éste recibiera al menos durante quince días ayuda o auxilio médico o de terceras personas".