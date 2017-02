"Socorro, déjame, me vas a matar", gritó Fadila ante el maltrato de su expareja

"Socorro, déjame, me vas a matar", gritó Fadila ante el maltrato de su expareja

Una vecina de Fadila C. y David F. ha declarado esta mañana en el juicio sobre el asesinato del pequeño Imran que oyó a la madre del niño pedir auxilio en una ocasión por el maltrato al que la sometía su pareja y llamó al 112 al sentir fuertes golpes. "Que esa mujer estaba siendo maltratada era clarísimo. Decía: Socorro, déjame, me vas a matar". Eso fue el 14 de octubre de 2014, menos de un mes antes de que el niño apareciese muerto dentro de una maleta tirada junto a las vías del tren del apeadero de La Argañosa. La mujer aclaró que no oyó gritar a Imran aunque sabía que la pareja tenía un niño en casa y contó que tuvo que ponerse a tratamiento de ansiolíticos con posterioridad por lo que había vivido.

La tercera sesión del juicio ha arrancado esta mañana, a las 10 h., después de que ayer la jueza suspendiese la vista ante un ataque de ansiedad de Fadila, que tuvo que ser reducida en la sala por la Policía Nacional al intentar agredir a su ex pareja. Hoy dos agentes se han sentado en medio de ambos acusados para evitar altercados.

La primera en prestar declaración ha sido la hermana de Fadila porque ayer su testimonio quedó inconcluso tras el episodio de estrés de su hermana. La tía del niño ha asegurado que su hermana se desmayó en la cárcel al ver una fotografía de Imran muerto. "La fui a visitar a Villabona y le mostré una imagen de su hijo fallecido porque no se lo creía, entonces perdió el conocimiento y le salía espuma por la boca".