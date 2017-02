Unos 36.000 asturianos acudieron al médico por gripe en lo que va de invierno

Unos 36.000 asturianos han acudido al médico este invierno a causa de la gripe. Los datos de la Consejería de Sanidad del Principado desvelan que la epidemia gripal ha llevado a recurrir a los servicios sanitarios a 3.479 de cada 100.000 habitantes de la región. Estas cifras son similares a las registradas hace dos y tres inviernos, y superiores a las del invierno pasado. Son números que, en todo caso, no incluyen a los miles de asturianos que han pasado la gripe sin acudir a un médico de la red sanitaria pública. La franja de edad con más afectados ha sido la de menores de 15 años.

La citada tasa de 3.479 por 100.000, que como se ha dicho corresponde a los asturianos que han ido a la consulta del médico, se incrementará ligeramente en las próximas semanas -ya no estamos en epidemia, pero el goteo de casos de gripe persiste- hasta rondar previsiblemente los 4.000 por 100.000 (en cifras absolutas unos 42.000 afectados).

A juicio de los técnicos de la Consejería de Sanidad, estos números ponen de relieve que la dureza de la gripe de este invierno no obedece tanto al volumen global de afectados -que no ha sido muy superior al de años anteriores recientes- como a la elevada cifra de casos graves computados y de enfermos que finalmente han fallecido. Según los últimos datos publicados por Sanidad, en la presente temporada se han contabilizado, sólo en el área sanitaria con cabecera en Oviedo, 112 casos graves que fueron ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), de los cuales 18 acabaron en defunción. En el conjunto de la pasada temporada -la actual todavía no ha terminado- se habían contabilizado 57 casos graves, en lo que era la cifra más elevada registrada en la región desde que se vigilan este tipo de contingencias. También es cierto -señala la Consejería de Sanidad- que este año la búsqueda se ha hecho más exhaustiva.



A(H3N2), virus gripal dominante

Desde la Administración sanitaria se atribuye este aumento a la irrupción, como virus gripal dominante, del A(H3N2), que pese a estar incluido en la vacuna se muestra más agresivo con las personas mayores. Algunos especialistas añaden dos factores más. Uno, el retraso con el que el pasado otoño se inició la campaña de vacunación, que se sumó al adelanto con el que llegó la epidemia gripal. Un segundo factor que incide en el impacto de la epidemia es la cada vez más baja tasa de personas mayores de 65 años que se vacunan contra la gripe en Asturias.

Como respuesta al primer factor, la Consejería de Sanidad se ha propuesto, de cara al próximo otoño, que el inicio de la campaña de inmunización retorne a las fechas habituales: primera o segunda semana de octubre. Debido a problemas con el suministro de las dosis por parte del laboratorio fabricante, la pasada campaña de inmunización no pudo arrancar hasta el 31 de octubre. Esta demora coincidió con un adelanto de casi un mes, con relación a años anteriores, en el arranque de la epidemia de gripe, que en este caso tocó techo en la última semana de diciembre.