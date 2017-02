El HUCA, primer hospital de Asturias con talleres de autocuidado para enfermos de cáncer

Con un adenocarcinoma de pulmón y cuarenta años Sonia Suárez se toma cada día como viene. "Es una filosofía de vida. Cuando me despierto a las siete y no me duele nada disfruto, que mañana no sé que pasará, y me apunto a todo", cuenta. Una de las actividades en las que se ha inscrito es un taller de maquillaje para enfermos oncológicos, el primero que se imparte en el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Empezó hoy y forma parte de una programación que incluye cuatro talleres más, de mindfullness, nutrición, alimentación y cuidados dermoestéticos, dirigido a enfermos de cáncer y, en algunos casos, a sus familiares.

El HUCA es el único hospital de Asturias que ofrece está actividad actualmente. Marta García es miembro de la Asociación contra el Cáncer, que lleva ocho años impartiendo estos talleres, y ahora los coordina en el centro sanitario de La Corredoria.

Pablo Fernández Muñiz, director médico del HUCA, y Eva Pérez, supervisora del hospital de día, al que los enfermos oncológicos acuden a recibir sus tratamientos, se acercaron a la presentación del primer taller. Lo imparte Alicia Hierro, una mujer que ha superado dos cánceres, uno en 2005 y otro en 2010, y que reflexionó sobre el poder terapéutico de las actividades en común, que refuerzan la imagen personal y la seguridad de las enfermas. "Es más que coquetería", comentó.

Los talleres son semanales y gratuitos, los habrá todos los jueves y viernes, hasta junio. El año que viene, si la experiencia resulta bien, se ampliarán a todo el año y está previsto incorporar un curso sobre "el cuidado del cuidador". La demanda de plazas ya es alta, según los organizadores.

Para participar hay que inscribirse en los teléfonos 985 203 245 ó 605 454 802.