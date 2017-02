Los recursos contra el radar ilegal de Santullano pueden costar hasta 600 euros

"Si no saben por dónde andan que se pongan las pilas. Yo pagué y cumplí. Si me llega otra reclamación, los llevaré al juzgado". Visiblemente cabreado y exhibiendo "los papeles" que a su juicio demuestran que tiene "toda la razón", el ovetense José Francisco Cuartas se queja de que el Ayuntamiento ya le ha reclamado "dos veces" una multa por mal aparcamiento que abonó en tiempo y forma.

La historia comienza el pasado 16 de diciembre. Cuartas aparcó su coche en una zona de carga y descarga en la calle Puerto Pajares. Se entretuvo leyendo el periódico y cuando volvió a por su vehículo se encontró con la "receta": Doscientos euros por aparcar donde no debía.

Días después, el 29 del mismo mes, fue a su banco a pagar la multa y beneficiarse así del descuento del 50 por ciento -100 euros- por pronto pago. Su sorpresa fue mayúscula cuando poco después le llegó una notificación exigiéndole el pago de la sanción. "Rompí el papel creyendo que se habían confundido y que todavía no se habían enterado de que ya estaba pagada", relata. Se olvidó del asunto hasta que el viernes se encontró con un aviso de Correos de que en sus oficinas le esperaba una carta certificada. "Primero me asusté, luego me enfadé de verdad y ahora estoy indignado", reconoce. "He pagado religiosamente y siguen detrás de mí", añade.

La única explicación que Cuartas encuentra a esta situación es "el desmadre" que el Ayuntamiento "debe tener" con la notificación de multas después de que el tripartito local (Somos, PSOE e IU) recuperara para el municipio el cobro de las sanciones y de los tributos locales tras no renovar su contrato con La Auxiliar de Recaudación. Cuartas insiste en que si "hay follón" con este tema no es asunto suyo y exige no tener que volver a encontrarse un recibo por la misma multa en su buzón. De lo contrario, lo dicho, abogado y al juzgado.