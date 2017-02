"Se deshicieron de Imran porque era una carga y una molestia para ellos", concluye el fiscal

"La pareja se deshizo del niño porque era una carga y una molestia para ellos. David Fuentes lo asesinó y Fadila Chardoud lo consintió". El Fiscal ha sido duro y contundente esta mañana en su conclusión final sobre las causas que rodearon la muerte de Imran, el bebé de 20 meses encontrado muerto dentro de una maleta arrojada a unos matorrales cercanos a las vías del apeadero de tren de La Argañosa. Ha mantenido la misma calificación para ambos acusados, para los que solicita una pena de 33 años y cinco meses a cada uno. Y únicamente ha introducido un cambio al considerar que la madre del niño fue la autora directa de la profanación del cadáver, mientras que David sería el autor material del delito de asesinato, lesiones y maltrato habitual. Es decir, que fue ella la que lavó el cuerpo del pequeño, lo envolvió en una colcha y lo metió en la maleta. Además, estima que existe la agravante de parentesco en ambos casos.

El abogado de David, Fernando de Barutell, ha solicitado que el jurado considere que se trata de un homicidio, en vez de un asesinato. Por lo que, de conseguirlo, su cliente podría ser condenado a quince o veinte años menos de cárcel.

El fiscal Tomás Álvarez Buylla ha comenzado su relato asegurando que hay hechos indiscutibles y objetivos como el maltrato físico al que fue sometido Imran o la existencia de alevosía y ensañamiento. Considera que Fadila estuvo presente durante las palizas que su pareja daba al niño y que "nunca hizo nada". Mirando a los miembros del jurado directamente, les hizo reflexionar sobre "las contradicciones entre la declaración y el comportamiento de la joven". Así, les preguntó cómo era posible que hubiese dejado al pequeño al cuidado de un maltratador, mintiese a los vecinos sobre el paradero del niño o que regalase la ropa de Imran. "La declaración de Fadila ha sido una burla a la magistrada, al jurado y a la sociedad al apoyarse en una violencia de género que no existió".

En su informe final, el Fiscal ha hecho hincapié en que la primera declaración que hizo David tras ser detenido "es la más fiel a los hechos". En ella, el acusado reconoció que había matado al niño y que su novia estuvo presente en el maltrato al que sometía a su hijo. La expareja de Fadila se desdijo meses después al cambiar de abogado y le echó la culpa a ella. "Es lícito, pero es una simple estrategia de de defensa", ha dicho Álvarez Buylla, para quien no es creíble que David encubriese a su novia por estar enamorado. "De ser así, no la hubiera dejado que ella ejerciera la prostitución cuando ambos estaban en busca y captura".

Por último, el Fiscal ha afirmado que es materialmente imposible que a David le diese tiempo a asesinar a Imran, lavar el cuerpo y limpiar la casa en media hora o 45 minutos. Eses es el tiempo que Fadila asegura que ella estuvo fuera de casa la noche en la que asesinaron a su hijo sin que ella lo supiera. Álvarez Buylla cree que la pareja se compinchó para eliminar pruebas inculpatorias, limpiar la sangre del piso e incluso llamar días más tarde al 112 desde León para entregarse. El Fiscal también ha llamado la atención sobre el hecho de que el matorral al que fue arrojada la maleta llevase diez años sin segar. "Parece una casualidad o algo más", aludiendo a una posible intervención del destino.

La acusación particular ejercida por el letrado Pablo Díaz Carrera ha concluido que David asesinó al niño y que también lo envolvió en una cocha dentro de una maleta y lo tiró al apeadero. "La mortaja del niño no era un rito musulmán, sino un intento de ocultar pruebas y de que el cadáver no sobresaliera".

El juicio continúa ahora con las conclusiones del abogado de David y la letrada de Fadila, Belén González.